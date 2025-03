Australia dùng máy bay sơ tán người dân vùng lũ

Đến nay vẫn còn hơn 100 ngôi nhà chìm trong nước lũ ở các thị trấn nằm dọc bang Brisbane sau đợt mưa lớn chưa từng thấy, trong khi giao thông đường bộ nối với khu vực này đã bị gián đoạn. Tuy nhiên tình trạng thiếu nhiên liệu bay có thể ảnh hưởng đến các nỗ lực cứu hộ bằng máy bay.

Khu vực bị lũ lụt cũng là vùng chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết ngân sách trung ương và địa phương đã dành 2,5 triệu AUD (tương đương 1,57 triệu USD) để mua thức ăn gia súc thả xuống vùng lũ lụt. Ông cũng để ngỏ khả năng huy động cả lực lượng không quân tiến hành các chuyến bay sơ tán.

Tính đến sáng 29/3, nhà chức trách đã ban hành cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đối với 8 con sông và 2 nhánh sông trong vùng. Người dân những khu vực này được khuyến cáo nên liên hệ với nhà chức trách để được sơ tán bằng máy bay.

Sáng 29/3, cơn bão nhiệt đới Dianne đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây Australia. Cơn bão được dự báo sẽ suy yếu và hạ cấp trong buổi sáng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, ở bang New South Wales dự báo vẫn có mưa to và sấm chớp ở khu vực Sydney và vùng phía Bắc bang này.