Đưa nông sản Việt ra “biển” lớn bằng chỉ dẫn địa lý

(Ngày Nay) - Nhận định tình hình thời tiết một số khu vực trên cả nước từ 27-28/10, các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng và thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ từ 27-28/10, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

(Ngày Nay) - Chiều 26/10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Phayvanh Sitthi Chanh và Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam Sakda Xayyasongkham tới chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.