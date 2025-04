Chủ tịch Quốc hội ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban soạn thảo dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội (Ban soạn thảo).

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Ban soạn thảo gồm ông Lê Quang Tùng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Ban; bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban cùng 21 thành viên.

Nghị quyết nêu rõ: Ban soạn thảo làm việc theo chế độ tập thể; sử dụng con dấu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quá trình hoạt động và chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ban soạn thảo có trách nhiệm tổ chức việc soạn thảo, chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo dự thảo nghị quyết và có các nhiệm vụ: nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị quyết và thực hiện các quy trình, thủ tục trong việc soạn thảo nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật, nghị quyết có liên quan; nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo nghị quyết.

Cùng với đó, thảo luận, cho ý kiến, xây dựng dự thảo tờ trình và các văn bản khác trong quá trình tổ chức soạn thảo nghị quyết; bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Văn phòng Quốc hội là cơ quan thường trực Ban soạn thảo và có nhiệm vụ làm đầu mối giúp Ban soạn thảo tổ chức việc soạn thảo dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Thành viên Ban soạn thảo được sử dụng bộ máy và trưng dụng cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị mình phụ trách để thực hiện nhiệm vụ.

Tại Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Quốc Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV.