Hơn 1.200 nghệ sĩ về Hội An tranh tài Hợp xướng Quốc tế

(Ngày Nay) - Tối 9/4, Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2025 khai mạc tại Hội An, thu hút hơn 1.200 nghệ sĩ từ 29 quốc gia. Sự kiện không chỉ tôn vinh nghệ thuật hợp xướng mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ VIII năm 2025 diễn ra từ ngày 9/4 đến 13/4, quy tụ các đoàn hợp xướng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Canada, Ba Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Các đoàn tham gia tranh tài ở 11 môn thi thuộc 7 hạng mục khác nhau, với các tiết mục vừa đảm bảo tính chuyên môn cao, vừa thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của từng quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết: "Hội thi không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ thể hiện tài năng mà còn là dịp để Hội An giới thiệu đến bạn bè quốc tế về những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Thành phố Hội An luôn chú trọng phát triển văn hóa và du lịch, và sự kiện này là một phần quan trọng trong chiến lược gia nhập mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO."

Hội thi Hợp xướng quốc tế tại Hội An đã trở thành một sự kiện được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2011, và ngày càng thu hút sự quan tâm của các nghệ sĩ, du khách và người dân địa phương. Qua mỗi kỳ tổ chức, sự kiện không chỉ để lại những ấn tượng sâu sắc mà còn góp phần vào việc phát triển du lịch và quảng bá văn hóa Việt Nam.

Ông Johan Rooze, Giám đốc Nghệ thuật của Tổ chức INTERKULTUR, chia sẻ: "Hội An là một thành phố đầy quyến rũ và có bề dày lịch sử, là nơi lý tưởng để các nghệ sĩ hòa chung tiếng hát, thăng hoa trong nghệ thuật và ca ngợi tình yêu hòa bình. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến sự sống động và sức mạnh của thế giới hợp xướng, nơi mà những người yêu âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới có thể gặp gỡ, học hỏi và giao lưu."

Sau buổi khai mạc, các đoàn hợp xướng đã bắt đầu tranh tài với các tiết mục biểu diễn đậm đà bản sắc văn hóa của từng quốc gia. Khán giả cũng có cơ hội được thưởng thức các chương trình văn hóa đặc sắc do Hội An tổ chức, như "Đêm Hoài giang" – một chương trình nghệ thuật trên sông, hay "Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX" với các màn tái hiện lịch sử hấp dẫn. Ngoài ra, chương trình hợp xướng đường phố mang tên "Giai điệu quốc tế" cũng thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người dân.

Hội thi không chỉ là dịp để các nghệ sĩ thể hiện tài năng mà còn là cầu nối văn hóa, thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu giữa các quốc gia. Các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ hội thi cũng giúp du khách và người dân địa phương khám phá thêm những nét đẹp văn hóa, lịch sử của Hội An, đồng thời tạo ra không gian kết nối cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc, sự kiện này còn mang đến những trải nghiệm thú vị về du lịch và văn hóa, góp phần nâng cao giá trị của Hội An như một điểm đến du lịch nổi bật không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Sự kiện hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và du lịch của Hội An trong những năm tiếp theo.