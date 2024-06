Gần 200 người thiệt mạng và mất tích trong vụ đắm tàu ngoài khơi Yemen

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn truyền thông địa phương cho biết khu vực thuyền chìm cách bờ biển Al-Noshema 2 hải lý (3,704 km). Có 72 người may mắn sống sót và đã vào bờ an toàn. Những người này cho biết nguyên nhân thuyền lật do gió lớn và tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên thuyền chở 260 người.

Hình ảnh được chia sẻ với truyền thông cho thấy thi thể được chất đống đang được vận chuyển bằng xe tới nơi chôn cất. Ngư dân đã phát hiện các thi thể trôi dạt trên biển và bắt đầu kéo họ vào bờ. Những người thiệt mạng đã được chôn cất ngày 10/6 tại Ain Bamabad.

Cùng với khu vực Ras Al-Ara ở tỉnh Lahj trên bờ Biển Đỏ, các khu vực ven biển ở tỉnh Shabwa như Al-Noshema là một trong những điểm đặt chân của hàng nghìn người di cư châu Phi đến Yemen mỗi năm.

Theo giới chức Yemen, hầu như ngày nào người di cư cũng đến bờ biển Shabwa với số lượng lớn. Sau đó, những người di cư có tiền sử dụng ô tô đến thành phố Attaq, trong khi những người khác đi bộ đến thành phố này.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), số lượng người di cư châu Phi đến Yemen hằng năm đã tăng gấp 3 lần từ khoảng 27.000 người trong năm 2021 lên hơn 90.000 người vào năm 2023, bất chấp cuộc xung đột ở Yemen và các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi vào các tàu ở Biển Đỏ.