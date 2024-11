Giá vàng giảm mạnh trong sáng 26/11

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 55 phút, tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 83 - 84,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá vàng nhẫn ở mức 82,7 - 84,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự như vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) công bố giá vàng miếng SJC ở mức 82,8 - 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 82,8 - 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch 25/11, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp lên mức cao nhất gần 3 tuần, sau khi xuất hiện thông tin Israel sắp đạt được lệnh ngừng bắn với lực lượng Hezbollah, cùng với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Những diễn biến này đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một tài sản an toàn.

Khoảng 2 giờ 01 phút sáng 26/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 3,4% xuống 2.619,66 USD/ounce, mức giảm phần trăm theo ngày lớn nhất kể từ ngày 7/6. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 3,5%, xuống 2.618,50 USD/ounce.

Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali tại TD Securities, cho biết giá vàng đã sẵn sàng cho một đợt bán tháo do sức mua suy giảm sau đà tăng của tuần trước. Việc đề cử ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính càng làm giảm bớt phần bù rủi ro liên quan đến Mỹ. Thêm vào đó, các báo cáo cho rằng Israel và Liban đã đồng ý các điều khoản của một thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah đã đẩy giá vàng giảm xuống sâu hơn nữa.Vàng thường được coi là một khoản đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị. Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, một số nhà đầu tư cho rằng ông Bessent sẽ ít có xu hướng thúc đẩy một cuộc chiến thương mại.Kim loại quý này đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 6/11 tại châu Á sau khi tăng gần 6% trong tuần trước, mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3/2023 do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang.