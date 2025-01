Brady Corbet giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất"

Đạo diễn Brady Corbet vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Jacques Audiard với “Emilia Pérez”, Sean Baker với “Anora” và Edward Berger với “Conclave”. Đây được xem là chiến thắng nổi bật nhất của lễ trao giải năm nay, khẳng định tầm nhìn nghệ thuật sâu sắc của đạo diễn Corbet.

Sinh năm 1988, Brady Corbet là một đạo diễn, biên kịch và diễn viên người Mỹ, nổi tiếng với phong cách nghệ thuật độc đáo và táo bạo. Brady Corbet bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trước khi chuyển sang làm đạo diễn. Anh gây chú ý với các bộ phim như "The Childhood of a Leader" (phát hành năm 2015) - tác phẩm đoạt giải tại Liên hoan phim Venice, và "Vox Lux" (2018) - với sự tham gia của Natalie Portman. Brady Corbet được đánh giá cao nhờ khả năng khám phá các chủ đề chính trị, lịch sử và tâm lý phức tạp thông qua lăng kính đầy cá tính và sáng tạo.

Trong khi đó, hạng mục “Phim ca nhạc và hài kịch” của Quả cầu Vàng 2025 chứng kiến sự lên ngôi của hai ngôi sao kỳ cựu.

Minh tinh Demi Moore, với vai diễn trong bộ phim hài - kinh dị “The Substance”, đã bất ngờ nhận giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài hơn 45 năm của cô - một cột mốc đáng nhớ đối với nữ diễn viên từng được coi là "biểu tượng giải trí đại chúng".

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 nổi tiếng nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất đa dạng và khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, trong những bộ phim đình đám như "Ghost", "A Few Good Men" và "G.I. Jane". "The Substance" là câu chuyện về một ngôi sao Hollywood đang dần lụi tàn tìm kiếm suối nguồn thanh xuân. Trên sân khấu nhận giải, Demi Moore đã chia sẻ rằng: "Thật sự tôi không thể tin nổi. Có lúc tôi nghĩ rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt. Nhưng khi đọc kịch bản của 'The Substance', vũ trụ đã nói với tôi rằng tôi chưa thể chấm dứt đâu".

Ở hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”, tài tử Sebastian Stan đã được vinh danh với vai diễn trong “A Different Man” - một câu chuyện cảm động về sự biến đổi hình thể và tâm lý, chất chứa nhiều thông điệp sâu sắc.

Nam diễn viên sinh năm 1982 nổi tiếng với các vai diễn đa dạng trong cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh được yêu thích khi hóa thân vào vai Bucky Barnes (phim “Winter Soldier”) trong vũ trụ điện ảnh Marvel và các bộ phim như "I, Tonya" và "Pam & Tommy". Với giải thưởng tại Quả cầu Vàng 2025, Sebastian Stan đã khẳng định vị thế là một trong những diễn viên tài năng và đa chiều nhất của thế hệ mình.