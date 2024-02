Hà Nội: Làm rõ thủ đoạn lừa đảo của người sáng lập Công ty đầu tư tài chính PFS

(Ngày Nay) - Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Nam (sinh năm 1979, quê quán thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.