Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ sự kiện văn hóa chào mừng Xuân Ất Tỵ

(Ngày Nay) - Ngày 25/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong các ngày 26/1 và 28/1, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Rực rỡ Thăng Long”. Đây là một trong những sự kiện văn hóa chào mừng Xuân Ất Tỵ 2025 lớn nhất của thành phố. Để bảo đảm an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.