Hấp lực khó cưỡng từ 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

(Ngày Nay) - Sở hữu vô vàn tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống – làm việc – giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư tuyệt đối – đó là những đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, hai chương hoàn hảo trong bản giao hưởng khởi đầu hạnh phúc trọn vẹn The Sola Park.

Dự án phức hợp – xu hướng phát triển thời thượng

Xuất phát từ nhu cầu tận hưởng các dịch vụ đa tiện ích ngay tại không gian sống của các cư dân thành thị, mô hình bất động sản phức hợp (mixed-use) đã trở thành xu hướng thời thượng phổ biến trên thế giới từ nhiều năm trước.

Các dự án này đáp ứng nhiều mục đích trong cùng 1 tòa nhà hoặc khu vực phát triển chung như: nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, giải trí – nơi mọi người có thể sống, làm việc, vui chơi, mua sắm hàng ngày mà không cần di chuyển đến những khu vực khác. Bên cạnh đó, do tọa lạc tại các vị trí đắc địa, dự án mixed-use thường cận kề các tiện ích ngoại khu hiện hữu như trường học, công viên, bệnh viện… giúp cư dân dễ dàng tiếp cận và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Không chỉ được lòng khách hàng có nhu cầu ở thật, dự án phức hợp còn là ưu tiên hàng đầu của các nhà đầu tư khi đa dạng hóa danh mục đầu tư, mang lại dòng tiền cao hơn, đối tượng cho thuê đa dạng, dễ dàng cho thuê với thời gian ổn định và ít cạnh tranh hơn. Đó cũng là lý do dự án mixed-use có tiềm năng tăng giá cao hơn, dễ chuyển nhượng hơn các dự án khác.

Trên thế giới, các dự án phức hợp đã phát triển mạnh mẽ từ những năm 1990 với những cái tên nổi bật như: Funan (Singapore), MahaNakhon (Thái Lan), City Point Brooklyn (Mỹ)…

Tại Việt Nam, các tòa tháp phức hợp cũng trở thành xu thế tất yếu của thị trường bất động sản trong vài năm trở lại đây. Người mua nhà không chỉ quan tâm đến chất lượng căn hộ mà còn chú ý đến những giá trị thụ hưởng đi kèm. Các tòa tháp phức hợp của những Tập đoàn phát triển uy tín như Masterise, MIK Group… luôn trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng và các nhà đầu tư khi xuất hiện trên thị trường. Trong đó, điển hình là 2 tòa tháp phức hợp đa tiện ích trong phân khu The Sola Park mang tên The Avenue và The Sky vừa được MIK Group giới thiệu ra thị trường.

The Avenue và The Sky kiến tạo chuẩn sống như mơ

Tọa lạc ngay tại giao lộ chiến lược đa tầng kết nối phía Tây Thủ đô, The Avenue và The Sky không chỉ là 2 tòa tháp căn hộ cuối cùng trong phân khu The Sola Park được khách hàng săn đón, mà còn kiến tạo chuẩn sống như mơ với không gian sống – làm việc – tận hưởng “3 trong 1”.

Đây là khu phức hợp căn hộ kết hợp dịch vụ thương mại và văn phòng đẳng cấp. 2 tòa tháp cao 39 tầng, trong đó, từ tầng 1 đến tầng 14 là khu shophouse thương mại và văn phòng. Các tầng còn lại là khu căn hộ tiện nghi cao cấp được thiết kế linh hoạt, an ninh tích hợp công nghệ nhận dạng đảm bảo an toàn và thiết lập chuẩn sống tiện nghi.

The Avenue và The Sky được kiến tạo theo đúng tiêu chuẩn của dự án phức hợp cao cấp ở các quốc gia phát triển. Cư dân tương lai của 2 tòa tháp được tận hưởng không gian sống tiện nghi với hơn 60 tiện ích tổng khu và 39 tiện ích đặc quyền của riêng 2 tòa tháp. Bên cạnh hệ tiện ích hiện hữu “all in one” từ công viên y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí, mua sắm… trong đại đô thị, cư dân The Avenue và The Sky còn được trải nghiệm những tiện ích đa tầng đẳng cấp ngay ngưỡng cửa để bắt đầu mỗi ngày bằng nguồn cảm hứng bất tận.

Ôm trọn tầm view khoáng đạt, không bị che chắn bởi bất cứ tòa nhà nào, The Sky nâng niu từng giây phút trong cuộc sống thanh bình, mang đến cho các chủ nhân cảm giác thư thái, khoáng đạt. The Avenue sôi động với nhịp giao thương giữa tuyến đường huyết mạch Đại lộ Thăng Long và đường nội khu giúp cư dân thuận tiện di chuyển và kết nối với các tiện ích xung quanh.

Mỗi khi trở về nhà, đi qua những cung đường rợp bóng từ bộ ba công viên liên hoàn thuộc đại đô thị, bước chân tới vườn nhà, cư dân The Avenue và The Sky còn được đắm chìm trong sắc xanh của bộ sưu tập vườn ánh sáng trên thảm cỏ, vườn nghệ thuật, giàn hoa, chòi thư giãn, bãi cỏ gia đình… Mảng xanh hiện diện, bao quanh 2 tòa tháp, mang đến không gian thuần khiết, trong lành.



Bên cạnh không gian yên bình, đầy sắc xanh, The Avenue và The Sky còn là biểu tượng của nhịp sống năng động, trẻ trung. Cư dân có thể khởi đầu ngày mới đầy năng lượng, hay giải tỏa căng thẳng sau một ngày áp lực tại hệ thống tiện ích sức khỏe đa dạng, được thiết kế phù hợp với mọi thành viên trong gia đình như: phòng gym, yoga, sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, bể bơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.