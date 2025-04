Thị trường bất động sản Đông Anh bứt tốc nhờ “cú hích” từ sân bay Gia Bình

Khởi công từ cuối năm 2024, sân bay Gia Bình đang bước vào giai đoạn thi công hạ tầng đầu tiên và sẽ dần trở thành cảng hàng không quốc tế thứ hai của miền Bắc, bên cạnh sân bay Nội Bài. Dự án đóng vai trò chiến lược về giao thương đồng thời là lực đẩy hạ tầng cực lớn cho cả vùng Đông Bắc Thủ đô và tỉnh Bắc Ninh.

Đòn bẩy hạ tầng mở lối cho thị trường bất động sản vùng ven

Đặc biệt, tuyến đường gần 50km kết nối trực tiếp từ sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội qua ga Trung Mầu - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - cầu Tứ Liên, là một trong những tuyến hạ tầng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong quy hoạch đô thị khu vực giai đoạn 2025 - 2040.

Tuyến đường này còn được quy hoạch tích hợp hạ tầng đường sắt đô thị và hệ thống ga ngầm TOD, mở ra hệ sinh thái giao thông, đô thị thông minh hiện đại, gia tăng đáng kể tính kết nối và tiềm năng sinh lời cho bất động sản hai bên trục đường.

Việc khởi công sân bay quốc tế Gia Bình, cùng với quy hoạch tuyến đường huyết mạch nối trực tiếp về trung tâm Hà Nội, đang trở thành cú hích mạnh mẽ thúc đẩy sự sôi động và gia tăng giá trị cho thị trường bất động sản khu Đông Bắc Thủ đô.

Với quy mô đầu tư lớn, quy hoạch bài bản và vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông quốc gia, sân bay Gia Bình không chỉ mở rộng trục giao thương mà còn tái định vị khu vực Đông Anh - Gia Lâm trở thành tâm điểm phát triển mới của Hà Nội trong thập kỷ tới.

Trên thực tế, các nhà đầu tư bất động sản đã bắt đầu đổ bộ vào khu vực Gia Bình, Lương Tài (Bắc Ninh) và dọc theo trục kết nối Gia Lâm - Đông Anh - cầu Tứ Liên. Các khu vực này hiện đang ghi nhận mặt bằng giá tăng ổn định, đặc biệt là phân khúc đất nền, nhà phố thương mại và dòng căn hộ cao tầng có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ.

The Cosmopolitan: Hưởng lợi từ sự bứt tốc của thị trường địa ốc

The Cosmopolitan, dự án căn hộ thương gia tọa lạc ngay “trái tim” đại đô thị Global Gate, được phát triển theo mô hình đô thị Inter - City Hub. Đây là mô hình phát triển đô thị hiện đại, với cấu trúc gồm các tổ hợp cao tầng được quy hoạch tại vị trí chiến lược nằm trên trục kết nối giữa trung tâm thành phố và các sân bay lớn.

Nhờ vị trí trung tâm đó, The Cosmopolitan sẽ thừa hưởng trọn vẹn ưu thế của Inter-City Hub khi chỉ cách sân bay Nội Bài 15 phút, trung tâm Hồ Gươm 10 phút và đặc biệt là sân bay Gia Bình chỉ 20 phút di chuyển qua tuyến đường chiến lược dài gần 50km. Vị trí đắc địa này giúp dự án kết nối nhanh chóng với cả nội đô và vùng ngoại vi, đồng thời mở ra tiềm năng lớn trong việc thu hút cộng đồng chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước đến sinh sống, làm việc lâu dài.

Trong tương lai, khi sân bay Gia Bình chính thức đi vào hoạt động, The Cosmopolitan sẽ càng nổi bật hơn nhờ khả năng đón đầu nhu cầu nhà ở chất lượng cao từ lực lượng lao động tri thức và chuyên gia quốc tế, tạo ra nguồn cầu bền vững cùng giá trị khai thác vượt trội cho nhà đầu tư.

Theo đánh giá của giới đầu tư sành sỏi, giá trị khai thác của The Cosmopolitan càng gia tăng khi dự án sở hữu lợi thế vượt trội từ thiết kế không gian sống đến chuỗi tiện ích đi kèm. Là phiên bản nâng cấp của Global-residences thuộc bộ sưu tập giới hạn - Collection of Signature Elements, các căn hộ thương gia The Cosmopolitan sở hữu thiết kế tiêu chuẩn khách sạn 5 sao và tiện nghi hiện đại, nâng tầm trải nghiệm sống.

The Cosmopolitan còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích khổng lồ từ đại đô thị cũng như tích hợp tới hơn 100 tiện ích đẳng cấp trong nhà và ngoài trời. Đặc biệt, vị trí ngay trung tâm đại đô thị Global Gate, nơi quy tụ các công trình biểu tượng như công viên Xứ Sở Thần Tiên, Trung tâm triển lãm quốc tế Grand Expo, Vincom Mega Mall và phố thương mại Grand World, giúp gia tăng giá trị sống, giá trị đầu tư và tính thanh khoản bền vững cho mỗi căn hộ tại đây.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng giao thông đột phá từ sân bay Gia Bình cùng hệ thống tuyến đường nối đến Hà Nội và những giá trị riêng biệt của dự án đã tạo nên “lực hấp dẫn ba tầng” giúp The Cosmopolitan trở thành tâm điểm đầu tư của khu Đông Hà Nội.

Từ khả năng tăng giá dài hạn khi bất động sản vùng ven trở thành trung tâm mới, đến tính thanh khoản cao nhờ kết nối thuận tiện, và tỷ lệ lấp đầy vượt trội bởi nguồn cầu lớn từ cộng đồng quốc tế. Tất cả đều khẳng định The Cosmopolitan không chỉ là chốn an cư đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư chiến lược trong xu thế phát triển đô thị tương lai của Thủ đô.