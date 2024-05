HĐND tỉnh Hà Nam thông qua 31 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Trong đó có 5 Nghị quyết thuộc lĩnh vực phát triển đô thị, quy hoạch gồm: 2 Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Chương trình phát triển đô thị Phủ Lý đến năm 2030; 3 Nghị quyết thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 một số khu chức năng là: Khu công nghiệp Thanh Bình II; Khu văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng Tam Chúc thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (Phân khu 4); Khu phức hợp, thể thao, giải trí đồi Con Phượng, huyện Thanh Liêm.

HĐND tỉnh Hà Nam cũng thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2023-2025; các nghị quyết về quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; chế độ chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa bổ sung, điều chỉnh năm 2024; về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2024...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp lần này có nội dung rất quan trọng, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Bà Lê Thị Thủy đề nghị UBND tỉnh Hà Nam khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai và phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua tại Kỳ họp.

UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan bảo đảm đồng bộ để tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời, rà soát bảo đảm chỉ tiêu phát triển Đô thị đối với Chương trình phát triển Đô thị (của tỉnh và thành phố Phủ Lý) bảo đảm theo quy định và phù hợp với mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch phân khu (Phân khu 4 – Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc; Khu sân Gôn đồi Con Phượng) bảo đảm diện tích, tính chất, chức năng của các quy hoạch theo thực tế và nhu cầu sử dụng của các quy hoạch phân khu, để phát huy hiệu quả khi tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách được ban hành tại Kỳ họp này kịp thời, hiệu quả, nhất là cơ chế hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, thời gian đề ra.../.