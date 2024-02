Hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh hiếm gặp

(Ngày Nay) - Tại Thượng Hải và nhiều thành phố ở các tỉnh Giang Tô, Hồ Nam, Sơn Tây và An Huy, chính quyền đã ghi nhận tỷ lệ kết hôn tăng vào năm 2023.

(Ngày Nay) - Tại một xưởng may ở Rafah, phía nam Gaza, các thợ may thay vì chế tác những bộ váy cưới dành cho cô dâu lại đang chuyển sang may tã lót, một trong nhiều thứ nhu yếu phẩm cực hiếm trong thời chiến.