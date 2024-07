NAPAS, Mastercard và Payoo trao cơ hội tầm soát miễn phí ung thư cho phụ nữ yếu thế

Chương trình tầm soát miễn phí 04 loại ung thư phổ biến nhất do NAPAS, Mastercard và Payoo triển khai sẽ giúp những người phụ nữ tham gia được tầm soát bệnh sớm, tăng cơ hội điều trị thành công và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo đó, chương trình được thực hiện từ 15/7 đến 15/10/2024 với hoạt động quảng bá tại các điểm công cộng để gây quỹ thông qua mỗi giao dịch thanh toán chạm thẻ NAPAS và Mastercard. Trong thời gian này, mỗi cá nhân đều có thể trở thành đại sứ của chương trình, gián tiếp chung tay đóng góp ủng hộ kinh phí cho dự án tầm soát ung thư bằng 02 phương thức: chạm thẻ thanh toán tại cửa hàng hoặc chia sẻ thông tin về chương trình trên mạng xã hội. Cụ thể:

Lựa chọn phương thức thanh toán qua thẻ không tiếp xúc của NAPAS, Mastercard tại các cửa hàng đối tác của Payoo. Với mỗi lượt chạm thẻ của khách hàng, NAPAS và Mastercard sẽ đóng góp 2.010đ/ giao dịch thành công vào dự án.

Truy cập vào website của dự án tại địa chỉ www.chamsechia.payoo.vn, tạo thiệp điện tử và chia sẻ lên trang facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag #chamsechia. Mỗi lượt chia sẻ hợp lệ từ người dùng, NAPAS và Mastercard sẽ đóng góp thêm 20.100đ.

Tổng ngân sách cho hoạt động tầm soát ung thư miễn phí dự kiến là 3,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình cũng được triển khai cùng thời điểm áp dụng hàng loạt các chương trình khuyến mãi lớn do NAPAS phối hợp Mastercard triển khai diện rộng trên phạm vi toàn quốc. Như vậy, mỗi khách hàng không chỉ tận hưởng ưu đãi khi thanh toán qua thẻ NAPAS, Mastercard mà qua đó còn có thể đóng góp thêm vào ngân sách cho dự án tầm soát ung thư miễn phí này.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: “NAPAS luôn xác định các hoạt động vì cộng đồng là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nỗ lực thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, NAPAS cũng thường xuyên hợp tác với các đối tác thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa mang lại giá trị tốt đẹp cho xã hội. Triển khai chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng”, NAPAS mong muốn truyền đi thông điệp về giá trị sức khỏe, san sẻ phần nào khó khăn và tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho những người phụ nữ yếu thế để sống trọn một cuộc đời tỏa sáng.”

Đại diện Mastercard, bà Winnie Wong, Giám đốc Quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho biết thêm: “Tại Mastercard, nguyên tắc ‘Làm hiệu quả bằng cách làm tốt’ (Doing Well by Doing Good) chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động hỗ trợ con người và cộng đồng. Mastercard luôn nỗ lực giải quyết các nhu cầu thiết yếu của cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến của mình. Chương trình hợp tác với NAPAS và Payoo chính là minh chứng cho điều đó. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư sớm, chương trình còn mang đến cơ hội được tầm soát miễn phí cho hàng ngàn phụ nữ chưa có điều kiện chăm sóc y tế thường xuyên. Song song với việc mang đến cho phụ nữ cơ hội để được sống một cách trọn vẹn nhất, chương trình còn tạo điều kiện để chủ thẻ chung tay đóng góp, tạo tác động xã hội tích cực đến các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương”.

“Tại Payoo, chúng tôi luôn tâm niệm: Sự thành công của doanh nghiệp phải luôn gắn liền với sự tiến bộ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ gia tăng tiện ích cho cộng đồng và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu chăm lo cho những người yếu thế. Với lợi thế là nền tảng phục vụ mọi nhu cầu thanh toán, càng ý nghĩa hơn khi Payoo trở thành nền tảng để khách hàng, đối tác cùng chung tay chia sẻ vật chất và tinh thần đến những người có nhu cầu, qua đó phát huy sức mạnh của lòng nhân ái”. Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion, đơn vị phát triển nền tảng thanh toán Payoo chia sẻ về chương trình.

Dự án tầm soát ung thư miễn phí do NAPAS, Mastercard và Payoo triển khai cũng đã nhận được sự phối hợp từ Hội Chữ Thập Đỏ TP. Hà Nội, Hội Chữ Thập Đỏ TP.Hồ Chí Minh trong việc tìm kiếm những người phụ nữ khó khăn, đến từ các phường, xã tại địa bàn TP.HCM và Hà Nội. Đối tượng hướng đến là lao động nữ trong độ tuổi 35 – 60; thu nhập thấp thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo[1]; là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; người tàn tật hoặc là lao động chính trong gia đình; có nghi ngờ mắc bệnh nhưng chưa có điều kiện khám. Thời gian tìm kiếm, lựa chọn sẽ được tiến hành từ nay đến 15/9/2024, đảm bảo suất tầm soát của chương trình đến với đúng đối tượng thụ hưởng.

Việc thực hiện tầm soát sẽ được diễn ra trong hai ngày 19 và 20/10/2024 tại các bệnh viện tại Hà Nội và TP.HCM. Ở giai đoạn tiếp theo, khi có kết quả tầm soát bước đầu, những phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh sẽ được hỗ trợ một phần chi phí để thăm khám chuyên sâu và tư vấn phương án điều trị phù hợp.