Hơn 24.000 người khám, cấp cứu tai nạn nghi do giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết

(Ngày Nay) - Ngày 1/2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tổng hợp tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh, các trường đại học, 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc trong 24 giờ qua và tổng hợp sơ bộ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cho thấy, số ca khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong tai nạn nghi do giao thông giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2024; khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ cũng giảm.

Trong 24 giờ qua (tính từ 7 giờ ngày 31/1 đến 7 giờ ngày 1/2), tổng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông là 3.727 người, nâng số lượt khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 25 - 1/2) là 24.054 người.

Số lượt người bệnh nghi liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị nội trú, theo dõi là 1.473 người, trong 7 ngày là 9.755 người. Số tử vong nghi do tai nạn giao thông trong 7 ngày là 159 người, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 66 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 38 người và tiên lượng tử vong xin về là 55 người.

Đến sáng 1/2, số người bệnh nghi do tai nạn giao thông đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh là 5.073 người.

So sánh với cùng kỳ Tết Giáp Thìn 2024, số ca khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông giảm 8,9%; số ca phải nhập viện điều trị, theo dõi giảm 11,1%; tử vong nghi do tai nạn giao thông giảm 28%; tử vong trước viện giảm 45,2%; tử vong tại viện giảm 9,4%; tiên lượng tử vong xin về giảm 21,3%.

Cũng theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trong 24 giờ qua, các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 69.759 lượt người bệnh, nâng số người đến khám cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết lên 548.151 lượt người. Trong đó, số người bệnh nhập viện điều trị nội trú là 194.457 người.

Trong 7 ngày, các cơ sở y tế đã thực hiện phẫu thuật cho 19.262 ca, trong đó phẫu thuật cấp cứu do tai nạn là 3.275 ca; đỡ đẻ, mổ đẻ đón 16.508 trẻ chào đời.

Cũng trong 7 ngày, số ca tử vong bao gồm tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 2.250 người bệnh.

Tổng số người bệnh chuyển viện nội trú là 17.255 người; số người bệnh khỏi bệnh ra viện là 199.860 người.

Tính đến ngày 1/2, tổng số người bệnh hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là 127.395 người.

Trong 24 giờ qua có 21 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 5 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế. Tính chung trong 7 ngày nghỉ Tết đã có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa; 47 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong.

So với cùng kỳ năm 2024, tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa giảm 135 người (22,8 %); tổng số khám, cấp cứu tai nạn nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế giảm 48 người (53,3 %).

Số ca khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu trong 7 ngày qua là 709 người, trong đó 442 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong./.