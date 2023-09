Lancs Networks công bố bộ nhận diện thương hiệu mới: Hoài bão tự chủ công nghệ của người Việt

Được thành lập vào cuối năm 2019, sau gần bốn năm hoạt động, Lancs Network đang từng bước gây dựng tên tuổi trong thị trường giải pháp công nghệ an toàn, an ninh mạng. Với tiền thân là công ty HTP Hi-tech chuyên cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các cơ quan chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và nhiều khách hàng quốc tế, Lancs Networks kế thừa công nghệ lõi ưu việt cùng đội ngũ nhân sự mạnh mẽ gồm các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học hàng đầu trong nước, bao gồm Học viện Kỹ thuật Quân Sự, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trao đổi với Ngày Nay, đại diện Lancs Networks cho biết công ty tự hào sở hữu đội ngũ nhân sự gồm nhiều chuyên gia, kỹ sư cao cấp trong lĩnh vực an ninh mạng, hệ điều hành nhúng và FPGA. Thế mạnh này đã giúp Lancs Networks chứng tỏ được tiềm năng mạnh mẽ để trở thành đơn vị tiên phong trong việc tự chủ công nghệ tại Việt Nam, góp phần chung tay khẳng định giá trị công nghệ Việt trên trường quốc tế.

Năm 2020, đội ngũ Nghiên cứu và Phát triển của Lancs Networks chính thức tự chủ hai công nghệ lõi, bao gồm Công nghệ xử lý gói tin tốc độ cao (Lancs FPGA) và Hệ điều hành cho các giải pháp an ninh mạng (Lancs NOS).

Đến 6 tháng đầu năm 2023, giá trị công ty tăng trưởng gấp 10 lần so với cuối năm 2022. Ước tính đến cuối năm nay, tổng doanh thu của Lancs Networks đạt gần 100 tỷ đồng.

Trên đà tiến bước mạnh mẽ, đội ngũ lãnh đạo của Lancs Networks đã quyết định tái định vị thương hiệu và thay đổi bộ nhận diện phù hợp với tầm nhìn chiến lược và định hướng kinh doanh tổng thể của công ty: Khẳng định khả năng tự chủ công nghệ, tự sản xuất các thiết bị và giải pháp mạng, do người Việt làm và cung cấp cho người Việt; Trở thành một cái tên có sức nặng trong bản đồ công nghệ Việt và Thế giới.

Việc công bố bộ nhận diện thương hiệu mới chính là bước đi đánh dấu sự chuyển mình của Lancs Networks, hướng đến một hình ảnh chuyên nghiệp và vững chắc trong mắt công chúng. Đây là bàn đạp cho chiến lược thúc đẩy kinh doanh, đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian sắp tới.

Logo mới của Lancs Networks được cách điệu từ chữ A, chữ cái đầu tiên trong bảng Alphabet nhằm thể hiện vị trí tiên phong, hoài bão đi đầu mọi xu hướng công nghệ để mang đến cho khách hàng dịch vụ cao cấp nhất.

Về mặt hình khối, chữ A được thiết kế tượng hình như một cột sóng mạng Wifi tràn đầy, tượng trưng cho lĩnh vực hoạt động công nghệ của Lancs Networks, cũng như cam kết phủ sóng mạnh mẽ, cung cấp mọi thiết bị kết nối, giải pháp mạng an toàn, vượt trội, đáp ứng tất cả mọi nhu cầu dù là khắt khe nhất của khách hàng. Mũi nhọn hướng lên trên của chữ A cũng đồng thời khiến liên tưởng đến ngọn giáo, biểu lộ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, xông xáo vươn lên không ngại khó khăn nhằm vươn tầm thế giới của Lancs Networks.

Mặt khác, chấm tròn nằm giữa logo thể hiện tình cảm tròn đầy, trân quý của Lancs Networks dành cho khách hàng và đối tác, cũng như triết lý kinh doanh “khách hàng là trung tâm”, cùng cam kết phụng sự cộng đồng của Lancs Networks. Ngôn ngữ thiết kế mới của Lancs Networks hướng tới sự bao trùm mọi khía cạnh cốt lõi của thương hiệu, từ giá trị nguyên bản đến khát vọng đổi mới, vươn tới toàn cầu.

Trong thời gian tới, Lancs Networks dự kiến tung ra thị trường gói sản phẩm an toàn, an ninh mạng “Make in Viet Nam” với công nghệ lõi do người Việt tự chủ, phục vụ cho nhu cầu cấp thiết của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Trước đó, Lancs Networks cũng từng công bố định hướng ra mắt giải pháp LINKSAFE vào cuối năm 2023. LINKSAFE là giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng SASE, SD – WAN đảm bảo truy cập tin cậy, bảo vệ người dùng an toàn mọi lúc, mọi nơi, trên mọi nền tảng thiết bị từ điện thoại thông minh, máy tính, cho đến các dịch vụ cloud.