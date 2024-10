Lonely Planet gợi ý Nam bộ là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới tháng 11

Trong danh sách “Where to go in November? The best places to visit next month” (Tạm dịch: “Gợi ý du lịch tháng 11: Những địa điểm tuyệt vời nhất"), Lonely Planet - cẩm nang được xem là “kinh thánh” của giới xê dịch toàn cầu, đã gọi tên miền Nam Việt Nam trong top 10 điểm đến của thế giới.

Những điểm đến được cho vào danh sách được xem là có khả năng “tăng động lực” dịp cuối năm cho du khách toàn cầu, khi năm 2024 sắp kết thúc. Nam bộ được xếp vào điểm đến “để thư giãn”, cùng với Ghana (Châu Phi). Các điểm đến còn lại được chia thành “để khám phá cuộc sống hoang dã”, “để khám phá văn hóa”, “để thưởng thức ẩm thực”, “để phiêu lưu”. Miền Nam Việt Nam và Seoul (Hàn Quốc) là hai điểm đến duy nhất của châu Á trong top 10.

Đáng chú ý, trong video giới thiệu các điểm đến trong danh sách này được đăng tải trên Instagram của Lonely Planet, cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) là hình ảnh được lựa chọn để minh họa cho du lịch miền nam Việt Nam. Đoạn video thu hút hơn 200 nghìn lượt xem cùng hàng trăm lượt yêu thích, bình luận sôi nổi từ du khách toàn cầu, thể hiện sự đồng thuận và sức hút mạnh mẽ của những điểm đến lọt vào danh sách.

Lý do lớn nhất khiến vùng Nam Bộ của Việt Nam lọt vào danh sách có lẽ vì khu vực này đang bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm, bước vào mùa khô với thời tiết dễ chịu và nắng ấm. Một số điểm đến nổi bật là đảo Phú Quốc, Vũng Tàu, TP HCM, đồng bằng sông Cửu Long, hay Tây Ninh – điểm đến còn lạ lẫm với khách quốc tế nhưng chứa đựng nhiều trải nghiệm độc đáo, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc.

Phú Quốc – hòn đảo ngàn trải nghiệm

Hòn đảo lớn nhất Việt Nam trong thời gian gần đây liên tục lọt “mắt xanh” của giới truyền thông quốc tế và liên tục được vinh danh ở các giải thưởng du lịch uy tín toàn cầu. Mới đây, Phú Quốc đã được Travel + Leisure bình chọn là đảo tuyệt vời thứ 2 thế giới chỉ sau Maldives trong giải thưởng World’s Travel Awards, hay lọt top những đảo tuyệt vời nhất thế giới, xếp thứ 2 ở khu vực Châu Á trong giải thưởng uy tín Reader’s Choice Awards của tạp chí Condé Nast Traveller. Lonely Planet, cũng ca ngợi đây là “điểm đến biển của thập kỷ”.

Tháng 11, Phú Quốc chính thức bước vào mùa đẹp nhất năm, khiến cảnh quan thiên nhiên trên toàn bộ hòn đảo khoác trên mình chiếc áo đẹp nhất. Du khách sẽ được trải nghiệm trọn vẹn những hoạt động ngoài trời như chèo kayak, lặn ngắm san hô, các môn thể thao biển… trên làn nước xanh ngắt của đảo Ngọc, đặc biệt ở khu vực những bãi biển tại Nam đảo như Bãi Sao, Bãi Kem. Thiên nhiên tươi đẹp cũng giúp Phú Quốc sở hữu nhiều sân golf có địa hình độc nhất vô nhị tại Việt Nam, như Eschuri Vung Bau Golf với các lỗ nhìn thẳng ra biển hay nằm ẩn trong những khu rừng nguyên sinh.

Bên cạnh thiên nhiên là lợi thế lớn nhất, đảo Ngọc ngày càng sở hữu nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí độc bản, hệ thống cơ sở hạ tầng nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới trải dài trên khắp hòn đảo. Đây cũng là nơi duy nhất tại Việt Nam có chính sách thị thực ưu việt, miễn visa cho toàn bộ du khách trên thế giới với thời gian lên tới 30 ngày.

Những tên tuổi nổi tiếng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort, Premier Village Phu Quoc... đã góp phần biến Phú Quốc thành một điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng đẳng cấp quốc tế. Tại đây, du khách cũng có nhiều trải nghiệm như đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, tham quan Cầu Hôn – điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc, xem các show diễn đẳng cấp thế giới như Kiss of the Sea với sự kết hợp của 8 loại hình nghệ thuật trình diễn và 60 nghệ sĩ quốc tế, Symphony of the Sea sắp ra mắt với trình diễn jetski, flyboards kết hợp với các yếu tố truyền thống Việt Nam như trống, cờ hội…

Tây Ninh – nơi có ngọn núi cao nhất Nam Bộ

Dù còn ít được nhắc đến trên bản đồ du lịch quốc tế, song Tây Ninh là “viên ngọc ẩn” dành cho du khách nước ngoài mê khám phá văn hóa bản địa, lịch sử chiến tranh Việt Nam và các di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt, đây cũng là nơi sở hữu ngọn núi cao nhất Nam Bộ - núi Bà Đen với độ cao 986m, được mệnh danh là “đệ nhất thiên sơn” với nhiều huyền tích linh thiêng.

Tháng 11 là thời điểm Tây Ninh trong giai đoạn giao mùa, mưa bắt đầu ít dần và trời bắt đầu chuyển khô ráo. Du khách dễ dàng gặp những hiện tượng mây độc đáo tại núi Bà Đen như mũ mây, mây thấu kính… Sở dĩ Lonely Planet nhắc tới miền Nam Việt Nam vì những điểm đến như núi Bà Đen được xem là “có khả năng” chữa lành bởi không khí mát lạnh, cùng thiên đường hoa nở rực rỡ suốt 4 mùa trên đỉnh núi. Đến với ngọn núi này, bất kể ai cũng sẽ đón nhận cảm giác an yên và được che chở khi chiêm bái các ngôi chùa gắn liền với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu – một tượng đài linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng của người Nam Bộ.

Điều khiến núi Bà Đen thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế là những đại công trình tâm linh hiếm có trên khu vực và thế giới. Ở trên đỉnh cao nhất của núi Bà Đen là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn có chiều cao 72m, đúc từ hơn 170 tấn đồng đỏ được kỷ lục Guinness công nhận là "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi". Bức ảnh tượng Phật Bà đứng sừng sững giữa biển mây bao phủ quanh "nóc nhà Nam Bộ" từng đạt giải thưởng nhiếp ảnh thế giới đã đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến ao ước của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh các kiệt tác kiến trúc Phật giáo, đỉnh núi Bà Đen còn là điểm đến giàu trải nghiệm văn hóa tâm linh, trong đó lễ dâng đăng diễn ra vào các buổi tối Thứ 7 hàng tuần là nghi lễ mang dấu ấn đặc trưng riêng có tại đây. Du khách sẽ được nhận đèn đăng miễn phí và tự tay viết lời nguyện ước lên đăng, hoà vào biển người thực hành các nghi thức truyền đăng, dâng đăng và thả đăng bên dòng nước trên quảng trường rộng lớn. Hàng ngàn ngọn đăng thắp sáng khắp đỉnh núi tựa những vì sao lấp lánh ở nơi giao thoa giữa trời và đất, làm nên một trải nghiệm thiêng liêng khiến du khách không thể nào quên khi đến với núi Bà.