Masterise Homes ra mắt dự án cao tầng đầu tiên – Masteri Grand View tại The Global City

(Ngày Nay) - Masteri Grand View, siêu phẩm cao tầng đầu tiên tại trung tâm mới The Global City chính thức ra mắt, thừa hưởng toàn bộ giá trị từ cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện, hệ tiện ích trọn vẹn chuẩn quốc tế của khu đô thị biểu tượng này. Đây cũng chính là dự án thuộc Masteri Collection đầu tiên tại The Global City, kế thừa tư duy mang đến giá trị sống khác biệt và phong cách sống dẫn đầu cho cư dân từ nhà phát triển Masterise Homes.

Ngày 02.11.2024, Masterise Homes chính thức ra mắt dự án Masteri Grand View – phân khu cao tầng đầu tiên tại The Global City - khu đô thị biểu tượng đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế bởi Foster+Partners. Đây là bộ đôi cao tầng thuộc Masteri Collection đầu tiên sẽ được ra mắt tại đây, tiên phong mang đến “Sống phong cách Masteri” tại trung tâm mới, hòa nhịp chuẩn sống tinh tế và chất sống đô thị sôi động.

Sự kiện ra mắt Masteri Grand View thu hút gần 5.000 chuyên viên kinh doanh BĐS tham dự, công bố những thông tin hấp dẫn cho khách hàng và giới đầu tư

Sự kiện ra mắt Masteri Grand View được tổ chức ngay tại khuôn viên khu nhạc nước ngoài trời tại The Global City, thu hút gần 5.000 chuyên viên kinh doanh bất động sản (BĐS) tham dự, cho thấy sức hấp dẫn cũng như sự quan tâm của thị trường đến phân khúc cao tầng tại đây. Trong giai đoạn nguồn cung thị trường căn hộ khan hiếm và các yếu tố về phong cách sống dẫn đầu, giá trị pháp lý hoàn chỉnh được bảo chứng bởi nhà phát triển Masterise Homes, bộ đôi cao tầng Masteri Grand View hứa hẹn mang đến phong cách sống trải nghiệm mang đậm hơi thở văn hóa đa sắc màu, định hình phong cách an cư hiện đại chuẩn quốc tế tại trung tâm mới The Global City.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Khối Phát Triển Kinh Doanh miền Nam – Masterise Homes chia sẻ tại sự kiện ra mắt: “Masteri Grand View sẽ hiện thực hóa phong cách sống Masteri và mang đến trải nghiệm khác biệt cho cư dân, khách hàng tại trung tâm mới The Global City. Với những tiện ích cộng hưởng của toàn khu đô thị, cư dân không chỉ được tận hưởng phong cách sống thời thượng mà còn tăng cường thời gian chất lượng cho bản thân và gia đình cùng nhịp sống đa sắc màu tại trung tâm mới.”

Bộ đôi cao tầng Masteri Grand View tọa lạc ngay giao điểm 02 trục đường chính Đỗ Xuân Hợp và đường Liên Phường, hai mặt tiền chính của trung tâm mới The Global City với quy mô 02 tòa tháp, quy hoạch 25 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 616 căn hộ. Điểm độc đáo dự án đến từ thiết kế không gian căn hộ, mỗi sàn sẽ có 8 – 9 căn hộ, diện tích đa dạng, rộng thoáng từ 57 m2 đến 181 m2, với các loại hình từ 01 đến 04 phòng ngủ, penthouse có diện tích trên 300 m2. Các căn hộ được bố trí theo mặt bằng đa giác phá cách, cùng thiết kế kính từ sàn đến trần, tạo nên không gian sống đầy cảm hứng, khác biệt và mang đến tầm nhìn khoáng đạt, không bị che chắn. Tiện ích nội khu được bố trí tiện nghi, đẳng cấp trong mỗi tòa như hồ bơi vô cực, khu tập thể thao ngoài trời, thư viện, lounge trong nhà & ngoài trời, phòng đa chức năng,… cùng khối đế với dãy nhà phố thương mại 02 tầng.

Từ Masteri Grand View, cư dân không chỉ thuận tiện kết nối, di chuyển đến mọi nơi nhờ vị trí đắc địa 02 mặt tiền mà còn có thể nhanh chóng tiếp cận, trải nghiệm trọn vẹn hệ tiện ích đa sắc màu của The Global City chỉ trong vài phút như trung tâm thương mại 123.000 m2 kế cận, trường học, y tế, tiện ích giải trí – thể thao, khu nhà phố thương mại SOHO đã chính thức chào đón nhiều thương hiệu kinh doanh hàng đầu trong lĩnh vực nhà hàng, café, thời trang, văn phòng… Bên cạnh đó, dự án được phát triển trên cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện của The Global City, phát triển đồng bộ cùng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã và đang triển khai của TP. Thủ Đức nói chung, mang đến tiềm năng tăng giá và sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.

Tiếp nối thành công của Masteri Collection đã được minh chứng tại các dự án như Masteri Center Point tại TPHCM, Masteri Waterfront và Masteri West Heights tại Hà Nội, Masteri Grand View được kỳ vọng sẽ mang đến một phong cách sống mới tại The Global City, cũng như tạo ra tác động lớn đến quá trình đô thị hóa và phát triển của thị trường BĐS khu Đông TPHCM.

Tại giao điểm đa sắc màu nơi cửa ngõ Trung tâm mới The Global City, Masteri Grand View sẽ kiến tạo một phong cách sống thời thượng và không gian sống chuẩn quốc tế khác biệt, tôn vinh tiêu chuẩn sống đẳng cấp giữa trung tâm đô thị sầm uất.