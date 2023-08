Nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh nam khoa

Vừa qua, Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một nam thanh niên 30 tuổi (ở Lạng Sơn) đến cấp cứu trong tình trạng rách, chảy máu khu vực cắt bao quy đầu.

Trước đó, nam thanh niên này có đi khám nghĩa vụ quân sự và phát hiện bị dài da bao quy đầu. Nam thanh niên đã tự tìm hiểu qua các quảng cáo trên mạng xã hội và tìm đến một địa chỉ phun xăm để xử lý phần bao quy đầu bị dài. Bệnh nhân đã được phòng xăm này thực hiện cắt bao quy đầu bằng máy, kê thuốc uống.

Sau khi về nhà, nam thanh niên tá hỏa khi bị chảy máu nhưng không thể liên hệ được với người đã cắt bao quy đầu cho mình. Quá lo lắng, nam thanh niên này đã đã tìm đến các bệnh viện tại địa phương nhưng không thể giải quyết nên phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có nhiều điểm chảy máu, nhiều máu cục quanh vị trí cắt bao quy đầu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ, cầm máu, cắt lọc và tạo hình lại da bao quy đầu cho người bệnh. Sau khi điều trị, chăm sóc vết mổ tại trung tâm Nam Học, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Trước đó, Trung tâm Nam Học cũng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam (66 tuổi, ở Bắc Giang) đến khám với tình trạng loét lan tỏa vùng da mu dương vật. Trong suốt 2 năm trước đó, bệnh nhân thấy xuất hiện những nốt li ti, ngứa vùng mu – dương vật; tuy nhiên bệnh nhân không đi khám mà chỉ mua thuốc về bôi; nhưng tình trạng vẫn ngứa và loét lan rộng ra xung quanh. Bệnh nhận không đi khám mà được người quen giới thiệu mua lá thuốc nam về đun rửa nhưng tình trạng không được cải thiện mà còn nhiễm trùng nặng hơn. Suốt 2 năm bệnh nhân tự điều trị mà không hề đi thăm khám ở bất kì cơ sở y tế nào.

Khi đến bệnh viện, qua thăm khám kết hợp với siêu âm; bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân có ổ áp xe phần mềm gốc dương vật kèm tổn thương viêm lan tỏa phần mềm tổ chức da bìu và dương vật. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được nhập viện để chăm sóc vết thương tích cực kèm theo điều trị kháng sinh theo phác đồ. Điều trị đúng bệnh, chỉ sau 3 ngày, tình trạng vết thương của bệnh nhân đã tiến triển rất tích cực.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam Học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết: Gần đây, Trung tâm Nam học tiếp nhận khá nhiều các ca bệnh gặp phải sự cố y khoa do cắt bao quy đầu, biến chứng thẩm mỹ nam khoa… tại các cơ sở không uy tín, đặc biệt lại là các cơ sở xăm hình không có giấy phép hành nghề y khoa. Thậm chí, nhiều cơ sở còn không được đào tạo về y khoa nhưng vẫn đăng tin quảng cáo và thực hiện các can thiệp y khoa trên cơ thể người bệnh. Chiêu trò của các cơ sở này là quảng cáo chi phí can thiệp điều trị với chi phí rất thấp, thu hút người dân thấy rẻ và tìm đến, nhưng khi bắt đầu đến khám và thực hiện can thiệp thì phát sinh các chi phí. Đặc biệt, khi xảy ra biến chứng thì người bệnh sẽ bị đẩy đến các bệnh viện lớn để giải quyết hậu quả.

Theo đó, ở Việt Nam, nam khoa, nhất là thẩm mỹ nam khoa vẫn là một chuyên ngành mới. Vì vấn đề tâm lý của nam giới thường hay ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề này mà có nhiều tình trạng cấp cứu nam học cần phải điều trị sớm thì người bệnh lại đến muộn, và nhiều hậu quả khôn lường ảnh hưởng đến nam giới hiện tại và tương lai. Bacs sĩ cũng khuyến cáo, người bệnh khi gặp bất cứ các vấn đề gì về sức khỏe cũng nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị một cách chính xác và hiệu quả. Tránh tình trạng tiền mất tật mang như nhiều trường hợp đã phải gánh hậu quả khôn lường.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quang, cuộc sống hiện đại ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh sản, tâm lý, giới tính. Chúng ta cần đẩy mạnh các chương trình truyền thông, hướng dẫn cộng đồng để người dân hiểu biết tình trạng và có sự tư vấn y tế khi cần thiết.

Đặc biệt, để có nguồn nhân lực cho lĩnh vực nam khoa, các bệnh viện chuyên môn sâu tuyến trên phải thường xuyên mở các lớp đào tạo chuyên môn cho các tuyến dưới, cập nhật kiến thức để có thể áp dụng ngay tại tuyến dưới giúp nâng cao chất lượng điều trị, bệnh nhân không phải đi xa. Như tại Trung tâm Nam khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ, chuyên gia có thể tư vấn tại chỗ cho tuyến dưới, tạo ra mạng lưới rất lớn tại các tỉnh, thành phố để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giúp người dân để tiếp cận dễ nhất các dịch vụ với chi phí hợp lý nhất, hiệu quả điều trị cao nhất.