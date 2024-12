Nga cảnh báo "đáp trả quyết liệt" trước mối đe dọa tên lửa từ phương Tây

Nga cũng sẽ "đáp trả quyết liệt" trước mối đe dọa tên lửa từ phương Tây. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 29/12.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov nhận định chính quyền Mỹ hiện nay đang có thái độ chống Nga rõ rệt, do đó, không có điều kiện tiến hành cuộc đối thoại chiến lược với Washington vào lúc này. Đề cập đến Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (NEW START) sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, ông cho biết hiện chưa có bất kỳ dự đoán nào vì còn quá sớm và năm 2025 sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra. Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga vẫn tuân thủ các giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân chiến lược theo NEW START, dù Moskva đã tuyên bố hiệp ước này là vô hiệu.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cảnh báo Mỹ và đồng minh phương Tây trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt, bao gồm các biện pháp đối phó quân sự - kỹ thuật, nếu họ đưa ra các mối đe dọa tên lửa mới đối với Nga. Ông nhấn mạnh rằng Moskva quan tâm đến một cách tiếp cận toàn diện để giảm nguy cơ xảy ra xung đột, tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của những bất đồng an ninh cơ bản. Theo ông, các vấn đề kiểm soát vũ khí về mặt lý thuyết có thể được thảo luận, nhưng chỉ là một phần của chương trình nghị sự rộng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết Nga sẽ phải từ bỏ lệnh tạm hoãn đơn phương về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên bộ vì lệnh này gần như không thể duy trì được mặc dù vẫn chính thức có hiệu lực.