Nga chuẩn bị thử nghiệm vaccine ngừa ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, vaccine này, như ông Kaprin giải thích, dựa trên việc sử dụng các loại virus không gây bệnh có hoạt tính chống ung thư, các virus này được đưa vào cơ thể bệnh nhân. Khi thử nghiệm trên động vật, loại vaccine này không độc hại và cho thấy hiệu quả cao.

Kết quả thử nghiệm tiền lâm sàng cho phép chuyển sang thử nghiệm lâm sàng trên người. Hiện hồ sơ vaccine đã được đệ trình lên Bộ Y tế để xin cấp phép tuyển dụng nhóm tình nguyện viên cho thử nghiệm trên người. Theo ông Kaprin, các tình nguyện viên này phải là người chưa được điều trị hoá trị.

Ông Kaprin cho biết, nghiên cứu vaccine mRNA trong ngành chống ung thư cũng vẫn đang được tiếp tục. Vaccine công nghệ mRNA sẽ được thực hiện đưa vào cơ thể bệnh nhân một cách “siêu chính xác” - nó có nhiệm vụ lập một “hộ chiếu khối u”, gọi là hồ sơ kháng nguyên mới.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Alexander Gintsburg, cho biết những bệnh nhân mắc u hắc tố và ung thư phổi sẽ là những người đầu tiên thử nghiệm vaccine.

Hồi đầu tháng 7, ông Kaprin báo cáo tỷ lệ tử vong của bệnh nhân ung thư ở Nga đã giảm trong năm đầu tiên sau khi phát hiện. Con số này đã giảm hơn 5% trong 8 năm. Theo ông, năm 2015 tỷ lệ này là 23,6% và năm 2023 - 18,3%.

Năm 2023 so với năm 2022, tỷ lệ tử vong do ung thư trong năm đầu tiên đã giảm 4,7%. Đồng thời, việc phát hiện bệnh ung thư đang được cải thiện: vào năm 2023, bệnh ung thư được phát hiện ở 74.587 người, cao hơn 8% so với năm 2021