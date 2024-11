Nhiều gói thầu của Công ty Trường Long tại các công ty điện lực có dấu hiệu đội giá

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (Công ty Trường Long) được thành lập ngày 1/2/2007, hiện nay do ông Lã Văn Trường Sơn làm Giám đốc điều hành, đồng thời là người đại diện pháp luật của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp này đặt tại KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM), đồng thời có một chi nhánh tại KCN Bình Minh (Vĩnh Long) và một chi nhánh tại TP.Đà Nẵng.

Vốn điều lệ của Công ty Trường Long hiện nay là 120 tỷ đồng, 12 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp chính thức được niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 10/11/2011, mã cổ phiếu HTL. Trong đó ông Lã Văn Trường Sơn là cổ đông lớn nhất của Công ty Trường Long khi có tỷ lệ cổ phần gần 31%, vợ ông là bà Nguyễn Thị Kiều Diễm nắm hơn 25%, 2 pháp nhân CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD nắm gần 25% và AICHI HINO MOTOR CO., LTD nắm 5%, số cổ phần còn lại do nhiều cổ đông khác nắm giữ.

Công ty Trường Long là đại lý của hãng xe Hino tại Việt Nam, trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp cũng có cổ phần của thương hiệu xe đến từ Nhật Bản. Công ty Trường Long được biết đến là doanh nghiệp lớn nhất nhì trong lĩnh vực xe chuyên dụng tại Việt Nam với các sản phẩm chủ lực phần lớn dùng xe nền của hãng Hino như xe thùng kín, xe mui bạt, xe tải cẩu, xe ben, xe ép rác,...

Theo báo cáo tài chính 3 năm gần nhất thì năm 2021 Công ty Trường Long đạt tổng doanh thu gần 906 tỷ đồng, năm 2022 tổng doanh thu đạt hơn 1.047 tỷ đồng, năm 2023 tổng doanh thu hơn 657 tỷ đồng và doanh thu 3 quý năm 2024 đạt 341,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của 3 năm 2021, 2022 và 2023 đạt lần lượt 27 tỷ, 37 tỷ và 38 tỷ đồng.

Công ty Trường Long được phê duyệt tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 27/6/2013. Doanh nghiệp này đã tham dự tổng cộng 222 gói thầu, trong đó trúng 185 gói, trượt 24 gói, 9 gói chưa có kết quả và 4 gói bị hủy, tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 83,3% với tổng giá trị trúng thầu gần 800 tỷ đồng.

Công ty Trường Long chủ yếu cung cấp xe chuyên dụng, tham gia đấu thầu ở nhiều lĩnh vực, trong đó phần lớn là đấu thầu trong lĩnh vực điện lực. Theo tìm hiểu của Ngày Nay, Công ty Trường Long đã tham gia ít nhất 153 gói thầu tại hệ thống các công ty điện lực từ Bắc tới Nam, trong đó trúng 122 gói, trượt 18 gói, 10 gói thầu chưa có kết quả và 3 gói thầu bị hủy.

Tổng số tiền mà Công ty Trường Long đã trúng thầu trong lĩnh vực điện là gần 732 tỷ đồng, chiếm 91% số tiền trúng thầu của Công ty Trường Long kể từ khi tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến nay. Số tiền trúng thầu dự kiến sẽ tăng thêm khi có 10 gói thầu tại các công ty điện lực có Công ty Trường Long tham gia đấu thầu nhưng chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Công ty Trường Long phần lớn trúng thầu trong ngành điện ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam. Phóng viên đã sử dụng những mã sản phẩm, cấu hình xe được nêu trong các gói thầu tại một số công ty điện lực mà công ty Trường Long trúng trong giai đoạn cuối năm 2022 – 2023 để xin báo giá sản phẩm cùng loại trên thị trường. Kết quả cho thấy, có 18 gói thầu tại 9 Công ty điện lực tỉnh có dấu hiệu đơn giá trúng thầu cao hơn giá bán thị trường với tổng số tiền chênh lệch hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, có một số mẫu xe trong các gói thầu phóng viên nhận được báo giá của chính Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long. Trong các báo giá này có đơn giá thấp hơn rất nhiều so với giá trúng thầu mà Công ty Trường Long đã bán cho các công ty điện lực.