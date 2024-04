Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra tại Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai 2024

Theo ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai năm 2024 với chủ đề “Ấn tượng Khâu Vai” sẽ diễn ra từ chiều 4/5 đến trưa 5/5.

Chợ phong lưu Khâu Vai thường được đồng bào dân tộc thiểu số gọi là “Chợ tình Khâu Vai”. Đây là chợ tình riêng có ở Cao nguyên đá Đồng Văn, chỉ diễn ra duy nhất vào ngày 27/3 (âm lịch) hàng năm, kéo dài trong một đêm, một ngày. Đây là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chợ phong lưu Khâu Vai còn có giá trị về cảnh quan, danh thắng, với vẻ đẹp từ sự kiến tạo của thiên nhiên.

Việc tổ chức lễ hội Chợ phong lưu Khâu Vai được duy trì hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang; tái hiện những giá trị cuộc sống, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào. Chợ tình Khâu Vai cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc Hà Giang và du khách trong, ngoài nước.

Nằm ở vị trí thuận lợi, nơi giao thoa giữa hai vùng văn hóa Đông - Tây Bắc, Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là “phên dậu” bảo vệ vững chắc biên cương. Cùng với các địa danh nổi tiếng như núi đôi Quản Bạ, phố cổ Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, hẻm Tu Sản, chợ phiên Mèo Vạc, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, đỉnh Tây Côn Lĩnh… Hà Giang còn là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc như: Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo, La Chí...

Những năm qua, du lịch Hà Giang ghi dấu sự hồi phục, khởi sắc mạnh mẽ. Năm 2023, du lịch tăng trưởng ấn tượng, lượng khách du lịch đạt 3 triệu lượt người, tổng thu từ du lịch đạt gần 7,1 nghìn tỷ đồng. Hà Giang được công nhận điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á do Giải thưởng Du lịch Thế giới lần thứ 30 khu vực châu Á và châu Đại Dương bình chọn; vinh dự được xếp thứ 25/52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do Tạp chí New York Times của Mỹ bình chọn; đứng vị trí thứ 4 trong top 10 điểm Du lịch nổi bật nhất năm 2023; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tiếp tục giữ vững danh hiệu thành viên Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và xuất sắc giành thẻ Xanh tại kỳ tái đánh giá lần thứ III…/.