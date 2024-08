Ông Donald Trump chuyển hướng sang công kích cá nhân đối thủ

Trong bài phát biểu vận động tranh cử kéo dài hơn 100 phút, ông Trump đã nhiều lần chuyển hướng sang việc công kích cá nhân. Bất chấp việc một số cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà Harris đang có ưu thế dẫn trước, song ông Donald Trump tự tin cho rằng đối thủ "sẽ dễ bị đánh bại hơn" cả Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump cũng nhắc lại lời kêu gọi trước đây của bà Harris về lệnh cấm khai thác khí đá phiến - một ngành công nghiệp quan trọng của bang. Tuy nhiên, chiến dịch vận động tranh cử gần đây của Phó Tổng thống Harris cho thấy bà sẽ không ủng hộ lệnh cấm này. Bên cạnh đó, ông còn chỉ trích chính quyền đương nhiệm về việc để giá cả leo thang, cho rằng bà Harris cùng Tổng thống Biden cần làm nhiều hơn nữa để đói phó với lạm phát, đồng thời công kích bà Harris với những vấn đề cá nhân. Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị cho rằng những bình luận như vậy có thể gây tổn hại cho chính cựu Tổng thống Donald Trump.

Việc giành được sự ủng hộ của các cử tri Pennsylvania có thể là "phần thưởng lớn nhất" trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra tháng 11 tới bởi bang này đóng góp 19 phiếu đại cử tri (trong tổng số 270 phiếu cần thiết để chiến thắng) trong khi các bang Michigan và Wisconsin lần lượt có 15 phiếu và 10 phiếu đại cử tri. Theo một mô hình thống kê do nhà dự báo bầu cử Nate Silver tạo ra, so với tất cả các bang khác, Pennsylvania có khả năng cao hơn gấp đôi trở thành bang quyết định, với số phiếu đại cử tri có "sức mạnh" đẩy 1 trong 2 ứng cử viên vượt lên dẫn đầu. Do đó, chiến dịch vận động của 2 ứng cử viên hiện nay đều đặt bang Pennsylvania là ưu tiên hàng đầu. Bằng chứng là các quảng cáo chính trị của hai bên phủ kín các bản tin phát sóng tại bang này.

Thống kê của website AdImpact cho thấy trong số hơn 110 triệu USD chi cho quảng cáo ở 7 bang chiến địa kể từ khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng hồi cuối tháng 7, khoảng 42 triệu USD đã được chi ở Pennsylvania, nhiều hơn gấp đôi bất kỳ bang nào khác. Cả 2 đảng cũng dành tới 114 triệu USD để quảng cáo tại Pennsylvania từ cuối tháng 8 cho đến thời điểm diễn ra bầu cử, cao hơn gấp đôi so với mức 55 triệu USD chi cho quảng cáo tại Arizona - bang đứng thứ 2 về số tiền chi cho quảng cáo.

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Harris cũng sẽ thực hiện chuyến vận động tranh cử bằng xe buýt đến các địa phương phía Tây Pennsylvania, bắt đầu từ Pittsburgh vào ngày 18/8, trước khi khai mạc Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ ngày 19/8 tại Chicago.

Cả hai ứng cử viên của hai đảng cũng đã đến thăm bang này không dưới 6 lần mỗi người trong năm nay. Vụ ám sát ông Trump xảy ra tại một sự kiện vận động ở Butler, bang Pennsylvania, ngày 13/7. Ông cho biết sẽ trở lại Butler vào tháng 10, hứa hẹn công bố các luận điểm chính sách kinh tế tại một sự kiện tranh cử ở York, Pennsylvania trong ngày 19/8. Cùng ngày, liên danh tranh cử của ông Trump, Thượng nghị sĩ JD Vance, cũng sẽ có bài phát biểu tại Philadelphia.

Chuyến đi của ông Trump tới Wilkes-Barre trong ngày 17/8 có điểm đến là hạt Luzerne nhằm củng cố sự ủng hộ của các cử tri da trắng vốn là nhóm cử tri đã đưa ông đến chiến thắng trong cuộc đua vào năm 2016. Trước năm 2016, hạt này đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ trong nhiều thập niên.

Trong khi đó, dự kiến bà Harris và người liên danh tranh cử, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, sẽ dừng chân tại nhiều điểm ở các hạt Allegheny và Beaver trong ngày 18/8. Chuyến công du này là lần đầu tiên bà Harris và ông Walz cùng chồng/vợ tham gia vận động tranh cử kể từ sự kiện đầu tiên mà bộ đôi này thực hiện cùng nhau ở bang Philadelphia vào đầu tháng này.