Phân khu Victoria - Mảnh ghép đắt giá trong lòng đại đô thị thông minh

(Ngày Nay) - Là phiên bản nâng cấp nhất trong dòng sản phẩm Imperia Smart City do MIK Group phát triển, phân khu The Victoria hứa hẹn sẽ là dự án thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Một không gian sống nâng tầm

Hơn 5 năm đi vào triển khai, đến nay, đại đô thị phía Tây đã trở thành khu đô thị sầm uất, đáng sống bậc nhất trong khu vực. Đây cũng trở thành chốn an cư của hàng vạn cư dân khi hạ tầng cơ sở đã hoàn thiện cùng hệ thống tiện ích quy mô lớn bậc nhất. Bức tranh đại đô thị dần hoàn thiện khi phân khu cuối cùng Imperia Smart City - The Victoria sẽ chính thức ra mắt thị trường trong thời gian tới.

The Victoria được định vị là phiên bản nâng cấp nhất trong dòng sản phẩm Imperia Smart City của MIK Group, khi sở hữu vị trí đắc địa, thiết kế cảnh quan và kiến trúc sáng tạo cùng tiêu chuẩn chất lượng đẳng cấp trong mỗi căn hộ.

Với bàn tay tài hoa từ các kiến trúc sư hàng đầu, 3 toà tháp The Victoria mang ngôn ngữ kiến trúc ấn tượng, được lấy cảm hứng từ thác nước nổi tiếng The Victoria Falls - 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới, The Victoria sẽ là nơi bắt trọn nhu cầu của cuộc sống không ngừng chuyển động, mỗi căn hộ cũng chính là nơi khởi sinh, lan tỏa sức sống, nơi tổ ấm tiện nghi và trọn vẹn thăng hoa.

Tại The Vicoria, nhờ thiết kế tinh tế, mọi nhịp sống sẽ trở nên hòa quyện đến hoàn hảo. Nơi vừa là chốn an cư dành cho những ai chuộng sự sôi động nhiệt huyết, vừa là “nơi nghỉ dưỡng” sang trọng mà thoải mái. Chuẩn mực sống càng được nâng tầm khi thiết kế trong mỗi căn hộ cũng hướng tới không gian chức năng vượt trội cùng trang thiết bị thông minh, hiện đại.

Trong khi đó, các tiện ích trong từng tòa tháp và nội khu được ứng dụng cách thiết kế tương tác hoàn hảo giữa thiên nhiên và công trình - tạo kết nối liền mạch cho tiện nghi hiện đại giữa không gian thanh khiết. The Victoria sắp đặt các không gian tiện ích hài hòa với đầy đủ khu vui chơi, khu thể thao và giải trí…

Đặc biệt, các cư dân tương lai của The Victoria cũng được thụ hưởng toàn bộ dịch vụ chất lượng quốc tế đã hiện hữu với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ngay trong đại đô thị thông minh. Đó là “hệ sinh thái” gồm trung tâm thương mại Vincom, bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống giáo dục chuẩn Vinschool và hệ thống trường chất lượng cao Tây Mỗ, cùng nhiều công viên quy mô lớn như Central Park, Zen Park.

Vị trí vàng đắc địa

The Victoria nằm trên quỹ đất vàng cuối cùng của đại đô thị thông minh, không nằm sát các dự án khác. Vị trí này được đánh giá tách biệt với nhịp sôi động của đại đô thị nhưng tạo sự kết nối liên thông trong không gian sống chung sầm uất.

Đặc biệt, do kề cận sát trục đường Lê Trọng Tấn, The Victoria sở hữu mạng lưới giao thông kết nối vô cùng thuận lợi. Vị trí này giúp cư dân tương lai di chuyển ngay tới trục đường 72, đại lộ Thăng Long hay tiếp cận với trục huyết mạch Tố Hữu. Mọi tuyến đường rộng thoáng giúp cư dân The Victoria di chuyển vào trung tâm hành chính Hà Nội bằng mọi hướng.

Bên cạnh đó, cư dân The Victoria hưởng lợi từ vị tiếp cận ngay tuyến đường Metro trong tương lai gần. Hệ thống phương tiện giao thông đa dạng giúp cư dân rút ngắn được thời gian di chuyển.

The Victoria nằm ngay trên trục huyết mạch của đại đô thị, cạnh phân khu Sakuara. Lợi thế này giúp cư dân The Victoria hưởng thụ tiện ích độc đáo từ các phân phu kề cận hay thuận lợi tới các tiện ích thuộc đại đô thị dễ dàng thông qua hệ thống xe điện Vinbus.

Đặc biệt, The Vicoria nằm cạnh bãi đỗ xe lớn. Cùng thiết kế 2 tầng hầm, cư dân The Victoria hoàn toàn không phải lo lắng về bài toán đỗ xe. Đây cũng là lợi thế riêng hiếm có của phân khu The Vicoria tại Vinhome Smart City.

Sở hữu vị trí đắc địa, nằm ở khu vực hạ tầng tiện ích đã hoàn thiện, cộng hưởng thiết kế không gian sống sang trọng, tinh thế cùng chất lượng tiện nghi đẳng cấp trong mỗi căn hộ là những điều khiến The Victoria trở thành một trong những phân khu được mong đợi nhất trong đại đô thị thông minh.