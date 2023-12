Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An

(Ngày Nay) - Tối 26/12, tại Khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại chương trình. Dự Lễ khai mạc còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, Festival Ninh Bình - Tràng An là một sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu lễ hội đặc sắc của Ninh Bình, nhằm kết nối các di sản, các trung tâm du lịch mang tính liên vùng, thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, khu vực. Ninh Bình là vùng đất có bề dày lịch sử văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi bởi cảnh quan tươi đẹp, đặc sắc, sở hữu các di tích - danh thắng với mức độ đậm đặc, nhất là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới - Di sản hỗn hợp duy nhất ở Đông Nam Á đến thời điểm hiện tại.

Phát huy những giá trị tốt đẹp đó, thời gian qua, Ninh Bình có những bước phát triển vượt bậc, từ một tỉnh kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ đã bứt phá ngoạn mục, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, trong đó một số lĩnh vực như: du lịch, công nghiệp ô tô, chế biến nông sản có sự phát triển vượt trội. Đến nay, tỉnh đã tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,27%, cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Xác định văn hóa là nguồn lực quan trọng hàng đầu, du lịch là thế mạnh nổi trội, Ninh Bình đã không ngừng đầu tư tu bổ, phục dựng, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Việc đổi mới cách thức tổ chức Festival lần này cũng cho thấy quyết tâm của tỉnh về phát huy vai trò to lớn của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, Festival Ninh Bình - Tràng An tiếp tục nhận được sự hưởng ứng, tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, của nhân dân, du khách ở trong và ngoài nước, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của Ninh Bình, mang tầm quốc gia và quốc tế. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, cùng với cả nước, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng đất Cố đô Hoa Lư, quyết tâm xây dựng Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp văn hóa, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh tự hào có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được bồi tụ bởi nhiều lớp trầm tích văn hóa. Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, di sản kép đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á, tạo cơ hội, động lực mới để Ninh Bình thực hiện mô hình phát triển gắn kết hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản và tăng trưởng xanh, hội nhập sâu vào mạng lưới các đô thị di sản sở hữu danh hiệu UNESCO trên thế giới.

Hiện, Ninh Bình là địa phương có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước, từ năm 2022 trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương; trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại của đất nước; trung tâm du lịch tầm quốc gia và quốc tế; phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Tỉnh gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, coi trọng phát huy nguồn lực tự nhiên và nguồn lực văn hóa trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển bền vững...

Tiếp nối thành công của Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định nỗ lực và năng lực của Ninh Bình trong tổ chức sự kiện văn hoá có quy mô lớn; phản ánh bức tranh đa sắc của di sản văn hóa các vùng miền trong cả nước được toả sáng trong không gian “sơn kỳ, thủy tú, động tiên” của Quần thể danh thắng Tràng An với nghệ thuật trình diễn thực cảnh đặc sắc.

Ninh Bình hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu lễ hội riêng, có tính chất thường niên, thu hút và mở rộng các hoạt động giao lưu văn hóa trong nước, quốc tế, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các quốc gia, dân tộc góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác phát triển.

Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023 được tổ chức từ nay đến hết ngày 31/12 tại nhiều địa phương trong tỉnh./.