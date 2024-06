Sông Seine vẫn chưa sẵn sàng cho Olympic Paris 2024

Nhận định trên được ông Marc Guillaume đưa ra trong bối cảnh chỉ còn đúng 1 tháng nữa Olympic mùa Hè 2024 sẽ được khai mạc và các sự kiện đã được lên kế hoạch tổ chức ở sông Seine.

Ông Marc Guillaume nêu rõ: “Sẽ không thể bơi được ở sông Seine trong những ngày tới, do tốc độ dòng chảy của sông Seine hiện vẫn còn rất cao, ở mức hơn 480 m3/giây”. Dòng chảy của sông Seine dâng cao là bởi lượng mưa gia tăng vào cuối mùa Xuân. Ngày 24/6, buổi diễn tập cho lễ khai mạc đã phải hoãn lại do dòng chảy tăng lên mức 650 m3/giây, quá cao so với tiêu chuẩn quy định ở mức 100 đến 150 m3/giây.

Pháp đã đầu tư hơn 1,4 tỷ euro (khoảng 1,5 tỷ USD) trong vòng 10 năm để cải tạo sông Sein và sông Marne để các con sông này đủ điều kiện có thể bơi được. Tuy nhiên, điều này là khó thực hiện trong điều kiện thời tiết mùa Thu hoặc mùa Đông.

Mưa lớn trong những tuần gần đây đã làm ô nhiễm nguồn nước và dòng chảy mạnh của sông Sein, khiến dòng sông bị đục và nước sông không thể đạt tiêu chuẩn về sức khỏe mà các liên đoàn thể thao quốc tế yêu cầu.

Một kế hoạch dự phòng được ban tổ chức Olympic đưa ra là hoãn các cuộc thi bơi trong vài ngày để đợi đến khi dòng sông đủ điều kiện để có thể bơi được. Tuy nhiên, các chuyên gia hy vọng vào trung tuần tháng 7, dòng sông có thể sẽ chảy chậm hơn và lắng đọng phù sa, để mọi hoạt động có thể diễn ra suôn sẻ.

Ngoài các nội dung được lên kế hoạch, dự kiến sẽ có một chương trình biểu diễn nghệ thuật (hiện đang được giữ bí mật) sẽ được tổ chức trên sông Seine. Giám đốc nghệ thuật của buổi lễ - ông Thomas Jolly khẳng định rằng nếu thành công, buổi biểu diễn sẽ tạo ra “khung cảnh thiên đường”.