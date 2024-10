Tăng khả năng bảo mật cho hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng qua diễn tập an ninh mạng

Tài chính, ngân hàng là lĩnh vực đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế. Giá trị tài sản trên không gian mạng của ngành tài chính, ngân hàng là rất lớn nên ngày càng trở thành mục tiêu chính của các chiến dịch tấn công mạng quy mô. Đáng nói, các sự cố mạng khi xảy ra có thể đe dọa khả năng phục hồi hoạt động của các tổ chức tài chính, ảnh hưởng xấu đến sự ổn định tài chính vĩ mô nói chung. Trong bối cảnh an toàn, an ninh mạng đang trở thành thách thức sống còn đối với hệ thống tài chính ngân hàng trên toàn cầu, Cục trưởng Cục An toàn thông tin Lê Văn Tuấn cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đã diễn ra hơn 240 sự cố, tấn công vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chiếm khoảng 13,75 tổng số sự cố an ninh mạng được báo cáo.

Việt Nam không chỉ đối diện với những cuộc tấn công, xâm nhập đơn lẻ mà với những chiến dịch có tổ chức, quy mô lớn. Tội phạm mạng tận dụng trí tuệ nhân tạo để gia tăng tính phức tạp, khả năng tự động hóa và che dấu, đe dọa trực tiếp vào từng mắt xích của hệ thống, từ công nghệ đến con người. Thời gian tới, Cục An toàn thông tin hướng tới chuyên nghiệp hóa hoạt động diễn tập, tập trung xây dựng năng lực ứng phó và khả năng phục hồi linh hoạt của các hệ thống thông tin. “Từ năm 2024 trở đi, các cuộc diễn tập an ninh mạng không chỉ là kiểm tra hệ thống mà sẽ chú trọng vào phát triển năng lực con người – yếu tố then chốt trong đảm bảo an toàn, bảo mật”, ông Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Báo cáo điều tra dữ liệu năm 2024 của Tập đoàn viễn thông Hoa Kỳ Verizon, trong năm 2023, có hơn 3.340 sự cố bảo mật được báo cáo trong ngành tài chính trên toàn thế giới, tăng 83% so với năm 2022. Ông Lê Hoàng Chính Quang, quyền Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận, năm 2023, tình hình an ninh, an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo trên không gian mạng toàn cầu.

Các vụ tấn công nặng bằng mã độc tống tiền nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam trong đó, nhiều tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng là đích đến. Tấn công mạng không chỉ đe dọa đến tình hình chính trị, an ninh quốc gia, còn là mối đe dọa thường trực tới hoạt động của mọi cơ quan tổ chức, đặc biệt các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng – nơi được coi là huyết mạch của nền kinh tế quốc gia. Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, diễn tập an ninh mạng thường xuyên giúp các tổ chức có thể chuyển từ biện pháp phòng vệ thụ động sang tích cực, chủ động phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin mạng, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Các chuyên gia bảo mật ghi nhận, Chương trình diễn tập DF Cyber Defense 2024 là một sân thi đấu bảo mật cấp cao để đội ngũ kỹ sư an toàn thông tin của các đơn vị có thể phát huy tối đa năng lực tấn công và phòng thủ của mình. Đồng thời, các thành viên tham dự diễn tập đều được nâng cao nhận thức, kiến thức mới, kỹ năng thực chiến về xử lý các tình huống, sự cố tấn công mạng. Đặc biệt, với sự tham gia đông đảo, nghiêm túc của nhiều tổ chức, diễn tập còn góp phần nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, năng lực công tác trên không gian mạng khi xử lý những sự cố, các vụ tấn công./.