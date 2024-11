The Paris - Lực hút mới của thị trường căn cộ phía Đông Hà Nội

(Ngày Nay) - Thời điểm cuối năm, lượng kiều hối đang trên đà tăng, lãi suất ngân hàng tiếp tục ở mức thấp, thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào BĐS. Tại thị trường phía Đông Thủ đô, phân khu mới ra mắt The Paris được khách ở thực và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm nhờ hưởng trọn lợi thế của “Quận Trung tâm” Vinhomes Ocean Park 1, Ocean City.

Căn hộ chung cư giữ vững phong độ

Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận 38.797 sản phẩm mới được chào bán, trong đó 70% đến từ phân khúc cao tầng. Lượng giao dịch căn hộ chung cư vẫn áp đảo, chiếm 71% tổng lượng giao dịch nhà ở trong quý III. Thậm chí, các dự án căn hộ tại Hà Nội còn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên tới 90% ngay sau thời gian ngắn mở bán.

Quý IV/2024, dòng tiền đổ vào phân khúc này sẽ tiếp tục gia tăng khi đón nhận các tín hiệu tích cực của thị trường. Nổi bật là lượng kiều hối ồ ạt đổ về cuối năm; hàng loạt chính sách mới đã tạo ra hành lang pháp lý bền vững, mang niềm tin của khách hàng trở lại.

Một yếu tố khác là mặt bằng lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức thấp. Mức lãi suất tiền gửi 6 tháng đến 1 năm dao động từ 4% - 6%/năm. Chưa kể kênh gửi tiết kiệm còn kém hấp dẫn do lạm phát. Thực tế này càng khiến BĐS giữ vững vị thế là kênh đầu tư hút mạnh dòng tiền nhất.

Đáng chú ý, sau giai đoạn thị trường biến động, khẩu vị của giới đầu tư đã có nhiều thay đổi. Theo đó, lợi thế thuộc về những sản phẩm có đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư uy tín, tiện ích đa dạng… Đó cũng là lý do khiến The Paris -phân khu cuối cùng và đẳng cấp bậc nhất của tâm điểm thượng lưu The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park 1) vừa được hé lộ đã trở thành thỏi nam châm hút mạnh dòng tiền.

The Paris - Khoản đầu tư chắc thắng, sinh lời vượt trội

Xét trong bối cảnh thị trường cuối năm, The Paris sở hữu nhiều lợi thế để trở thành khoản đầu tư chắc thắng, sinh lời vượt trội cho các chủ sở hữu. Trước hết, ra mắt trong bối cảnh nguồn cung nhỏ giọt, The Paris sẽ góp phần giải cơn khát của thị trường. Cùng với đó là những lợi thế hiếm có từ vị trí, tiện ích - vốn là đặc trưng của dòng sản phẩm Vinhomes.

Theo đó, The Paris sở hữu vị trí đắc địa khi nằm tại cửa ngõ phía Đông Hà Nội, kết nối toàn diện với cả khu vực nhờ kề cận nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Một mặt phân khu nằm ngay trên mặt đường Lý Thánh Tông, nối thẳng ra cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hai mặt khác tiếp giáp 2 trục đường Hải Đăng và Đại Dương dẫn tới trung tâm của đại đô thị Ocean City và view trực diện hồ San Hô. Đặc biệt, The Paris còn nằm ngay cạnh quảng trường ga Metro số 8 đã được quy hoạch. Tất cả kiến tạo cho phân khu bức tranh phố thị sôi động và thời thượng, sát vách nội đô, liền kề cao tốc.

Vị trí độc tôn không những giúp cư dân tương lai di chuyển dễ dàng đến trung tâm Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận mà còn là bảo chứng cho tiềm năng thăng hạng giá trị mạnh mẽ của The Paris.

Đặc biệt, nâng tầm giá trị cho The Paris còn có vẻ đẹp hoa lệ của cảnh quan, kiến trúc Pháp và hệ tiện ích nội - ngoại khu đa trải nghiệm, mang đến chất sống “all-in-one” đẳng cấp cho cư dân.

Lấy cảm hứng từ thành phố Paris lãng mạn, phân khu The Paris sở hữu nhiều cảnh quan và giá trị sống theo phong cách Pháp hào hoa. Những công trình độc đáo mang tính biểu tượng của “kinh đô ánh sáng”, như Quảng trường Eiffel, vườn xích đu cổ tích, bể bơi Ocean… được thiết kế tinh tế, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong nội khu.

Tiếp đó là hệ thống tiện ích giải trí, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe riêng biệt, kiến tạo chuẩn sống thượng lưu, như phòng gym, khu vực golf 3D, kid corner, phòng Wine/Cigar Lounge, phòng game gia đình… Đặc biệt, The Paris cũng là phân khu duy nhất trong dự án The Metropolitan sở hữu bể bơi nội khu 1.000m2 chuẩn resort.

Bên cạnh đó, The Paris còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với những mảng xanh hiện hữu khắp nơi, mang đến cho cư dân không gian sống thoáng đãng, trong lành và thư thái.

Đáng nói, tiềm năng tăng giá của The Paris còn nằm ở lợi thế phân khu này được thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ “5 sao” Vingroup cùng các đại tiện ích đẳng cấp của Đô thị ở tốt nhất thế giới Ocean City, như: Bệnh viện quốc tế Vinmec, TTTM Vincom, trường liên cấp Vinschool, “vũ trụ giải trí” Grand World, “thiên đường biển” Crystal Lagoon, VinWonders Wave Park và VinWonders Water Park…

Giai đoạn cuối năm, nhiều khách hàng và nhà đầu tư đã tập trung nguồn vốn để nắm bắt cơ hội sở hữu các sản phẩm căn hộ chất lượng, có tiềm năng sinh lời mạnh mẽ trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới. Với lợi thế riêng có, The Paris hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới của khu Đông Hà Nội.