Thi vào lớp 10 Hà Nội: 105.911 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên làm bài với 3 môn thi gồm Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), Toán (120 phút) và Ngoại ngữ (60 phút).

Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn. Trong đó, thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Theo hướng dẫn cách làm bài từ Thạc sĩ Trần Thị Quỳnh Anh, giáo viên Ngữ văn, trường THCS Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội, yêu cầu đầu tiên với thí sinh là đọc kỹ đề, không bỏ qua bất kỳ từ ngữ nào, bởi đề bài luôn chứa sẵn gợi ý. Xác định đúng yêu cầu đề bài giúp các em trả lời đúng và trúng vấn đề. Vì vậy, khi đọc đề, học sinh nên gạch chân các câu lệnh, khoanh tròn những từ ngữ mà mình còn băn khoăn để định hướng tư duy. Sau đó, các em phân loại mức độ các câu hỏi, chú ý biểu điểm để chọn cách trả lời.

Với các câu hỏi phát hiện như nêu tên tác giả, văn bản, hoàn cảnh sáng tác hay phương thức biểu đạt chính..., câu trả lời cần ngắn gọn, rõ ràng, có thể dùng gạch đầu dòng.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có báo cáo về việc tổ chức học tập quy chế, làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.

Buổi học tập quy chế, làm thủ tục dự thi diễn ra ngày 7/6, công tác tổ chức học tập quy chế và làm thủ tục dự thi cho thí sinh tại các điểm thi được triển khai đúng quy định. Toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.532 phòng thi và 402 phòng thi dự phòng.

Có 105.213/105.911 thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,34%. Số thí sinh vắng là 689 em do nhiều thí sinh đã đỗ vào lớp 10 chuyên của các cơ sở giáo dục đại học, đi học nghề... Có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi, trong đó có 9 học sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.483 người, đạt tỷ lệ 99,96% tổng số người được huy động làm nhiệm vụ. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế bảo đảm đúng quy chế thi.

Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ văn phòng phẩm từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tất cả điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi; việc bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh; phương án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp phân luồng giao thông và phòng, chống bão lũ...