Thông tin người dân thu được 50 triệu/ngày do tố giác vi phạm giao thông là không chính xác

(Ngày Nay) - Ngày 4/1, liên quan quan đến thông tin "nam thanh niên thu được 50 triệu/ngày do tố giác vi phạm giao thông" đang lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin cắt ghép, không chính xác, gây hoang mang dư luận và ảnh hướng xấu đến tinh thần của phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông” đang được thực hiện rất hiệu quả.

Công an thành phố Hà Nội đang triển khai trang Zalo "Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội" và số điện thoại đường dây nóng: 0243.942.4451 phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Cơ quan Công an đề nghị người dân chủ động, tích cực cung cấp các thông tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là tác nhân gây hư hại hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, tai nạn giao thông.

Các thông tin phản ánh của người dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh đảm bảo tính kịp thời, đúng hành vi vi phạm và đúng quy định pháp luật. Công an thành phố Hà Nội khẳng định: thông tin cung cấp của người dân được đảm bảo bí mật về danh tính. Phòng Cảnh sát giao thông cảnh báo trường hợp đăng tải các thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội thông tin: Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh có nội dung không đúng sự thật về lịch sử Việt Nam. Đơn vị đã xác minh và mời chủ tài khoản là N.V.N (sinh năm 1979, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, anh N khai nhận đã sao chép nội dung trên mạng để đăng tải trên Facebook cá nhân, không có mục đích chống Đảng, Nhà nước. Quá trình làm việc, anh N đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân và xóa bỏ các nội dung vi phạm. Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt đối với anh N về hành vi “Cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ.

Mức phạt tiền đối với trường hợp này là 7,5 triệu đồng. Qua trường hợp xử phạt anh N, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.