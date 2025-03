TP.HCM: Một quán phở bất ngờ phát nổ nghi do rò rỉ khí gas

(Ngày Nay) - Ngày 24/3, Công an phường An Lợi Đông (TP.Thủ Đức , TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ nổ tại quán phở trên đường Nguyễn Cơ Thạch.