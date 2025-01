Đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết 2025 và duy trì vận hành ổn định các công trình khí

(Ngày Nay) - Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Giám đốc PV GAS đã nghiêm túc yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết 2025; nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, kho vật tư, trụ sở cơ quan, phương tiện vận chuyển LPG, CNG, LNG của Tổng công ty được liên tục, hiệu quả trong dịp Tết 2025; từ đây, tiếp tục duy trì chuỗi vận hành ổn định và liên tục các công trình khí.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) yêu cầu Ban lãnh đạo các đơn vị tăng cường các phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy (PCCC) của CBCNV, nhà thầu, khách tham quan vào công trình khí; tuyệt đối tuân thủ các quy định về cấp giấy phép làm việc, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất; chỉ cho phép người, các phương tiện, dụng cụ đủ điều kiện an toàn vào làm việc, giao nhận hàng.

Tất cả các cơ sở, trụ sở, công trình khí đều phải bố trí đủ lực lượng PCCC, bảo vệ thường xuyên, tuần tra phát hiện - ngăn ngừa các nguy cơ gây cháy; lực lượng PCCC, bảo vệ phải được đào tạo huấn luyện và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chữa cháy. Công tác phối hợp với Công an, Bộ đội biên phòng, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở SXKD của PV GAS phải được rà soát, tăng cường; nhằm triển khai các phương án tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC đã được ký kết. Đối với trụ sở cơ quan, nơi làm việc phải sắp xếp các hồ sơ, tài liệu, vật dụng ngăn nắp, gọn gàng; các vật liệu dễ cháy phải để vào nơi quy định và có biện pháp PCCC, kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, sinh lửa; trước khi nghỉ Tết, phải kiểm tra ngắt tất cả các nguồn điện, thiết bị sử dụng điện trước và bảo đảm các thiết bị PCCC luôn sẵn sàng và hoạt động tốt.

Toàn PV GAS duy trì chế độ trực SXKD, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Giám đốc các đơn vị trực thuộc/Người đại diện phần vốn của PV GAS tại các đơn vị thành viên cần quán triệt rõ về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD, là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu tới tất cả người lao động; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng giám đốc PV GAS về công tác an toàn tại đơn vị. Ngay trước Tết, phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật các quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, phân định trách nhiệm, trao đổi thông tin,…; đảm bảo nhận diện, kiểm soát các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình hoạt động, đặc biệt lưu ý các rủi ro do yếu tố con người.

Bên cạnh đó, cũng cần rà soát, xây dựng kế hoạch đào tạo và tái đào tạo về chuyên môn và văn hóa an toàn cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và lực lượng vận hành, đảm bảo quán triệt văn hóa an toàn tới toàn thể đội ngũ CBCNV trong đơn vị; rà soát, đánh giá, triển khai luân chuyển các vị trí làm việc cho phù hợp. Giám đốc các đơn vị trực thuộc/Người đại diện phần vốn của PV GAS tại các đơn vị thành viên cũng phải chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống/thiết bị tại các cơ sở SXKD do đơn vị mình quản lý; tuân thủ nghiêm việc duy trì các chức năng bảo vệ an toàn trong hệ thống; đặc biệt lưu ý rà soát hệ thống quản lý an toàn, đảm bảo công tác phối hợp - thông tin, ra quyết định kịp thời, xuyên suốt đến các cấp lãnh đạo/người có trách nhiệm.

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Ban lãnh đạo các đơn vị tổ chức và quán triệt đến từng CBCNV thực hiện tốt các chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của các cơ quan quản lý chức năng về an toàn giao thông, an ninh mạng, giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương, đơn vị và nơi cư trú; nghiêm cấm cờ bạc, uống rượu bia, dùng các chất kích thích khi tham gia giao thông, trong thời gian làm việc cũng như tuân thủ trách nhiệm công dân tại nơi cư trú.