Trên 6.100 trẻ dưới 9 tháng tuổi tại Hà Nội đã được tiêm vaccine sởi

Tính đến hết ngày 20/2, đã có 27/30 quận, huyện, thị xã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine sởi; trừ các huyện Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các quận, huyện thực hiện giám sát việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 6 đến dưới 9 tháng tuổi tại các quận, huyện: Long Biên, Thanh Xuân, Quốc Oai, Thanh Trì, Cầu Giấy và Thạch Thất.

Từ ngày 14 - 21/2, Hà Nội ghi nhận 88 trường hợp mắc sởi (giảm 26 trường hợp so với tuần trước đó). Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 529 trường hợp mắc sởi tại 30/30 quận, huyện, thị xã; trong khi cùng kỳ năm 2024 không có ca bệnh.Bệnh nhân phân bố theo nhóm tuổi, trong đó có 55 trường hợp dưới 6 tháng tuổi (chiếm 10,4%); 75 trường hợp từ 6 đến 8 tháng tuổi (chiếm 14,2%); 56 trường hợp từ 9 - 11 tháng (chiếm 10,6%), 126 trường hợp từ 1 - 5 tuổi (chiếm 23,8%), 79 trường hợp từ 6 - 10 tuổi (chiếm 14,9%), 138 trường hợp trên 10 tuổi (chiếm 26,1%).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nhận định, số ca mắc sởi đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trường hợp mắc bệnh chủ yếu ở người chưa tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ. Số ca mắc có xu hướng tăng ở nhóm tuổi 6 - 8 tháng và trên 10 tuổi.Từ ngày 14 - 21/2, Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 1 trường hợp so với tuần trước đó). Từ đầu năm 2025 đến nay đã ghi nhận 160 trường hợp mắc, giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân ghi nhận rải rác tại 27 quận, huyện, thị xã. Cùng với sởi, sốt xuất huyết, thành phố có thêm 34 trường hợp mắc tay chân miệng, rải rác tại 15 quận, huyện, thị xã (tăng 2 trường hợp so với tuần trước đó). Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 130 trường hợp (tăng 42 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024). Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch tay chân miệng tại phường Nam Đồng (quận Đống Đa) và xã Văn Khê (huyện Mê Linh)...