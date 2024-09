Việt Nam hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững

Ngày 5/9, UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Chuyển đổi xanh, du lịch Net Zero - kiến tạo tương lai”. Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2024.

Ông Lương Quang Huy, đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, mọi người cứ tưởng du lịch ít hoặc không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Du lịch liên quan nhiều đến giao thông vận tải, lưu trú, tham quan, mua sắm... nên ảnh hưởng nhiều đến môi trường về khí thải, rác thải... Theo tính toán một năm, Việt Nam thải ra khoảng trên dưới 500 triệu tấn CO2, trung bình một người thải khoảng 5 tấn/năm.

“Ví dụ một gia đình 4 người ở Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh du lịch vài ngày rồi trở lại Hà Nội sẽ thải ra khoảng 1 - 2 tấn CO2. Nói như vậy để thấy du lịch tác động rất nhiều đến môi trường sống. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn sử dụng năng lượng hóa thạch nhiều, thay vì năng lượng tái tạo. Yêu cầu hiện nay là cần chuyển dịch, chuyển đổi phát triển theo hướng du lịch xanh”, ông Lương Quang Huy cho biết.

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), sau hơn 2 năm khôi phục hoạt động, ngành du lịch toàn cầu gần như đã phục hồi so với trước đại dịch COVID-19. Trong quý 1/2024, đã có hơn 285 triệu khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, đạt 97% mức trước đại dịch. Trong đó, châu Á - Thái Bình Dương đạt 82% mức trước đại dịch. Riêng với Việt Nam, 7 tháng năm 2024, tổng số khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù thu hút lượng lớn khách du lịch nhưng ngành du lịch đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững.

Báo cáo Du lịch Bền vững 2023 của Booking.com cũng cho biết, trên toàn cầu, 80% số người tham gia khảo sát khẳng định du lịch theo hướng bền vững ngày càng quan trọng với họ. Tại Việt Nam, có 97% du khách Việt tham gia khảo sát cho biết họ muốn đi du lịch bền vững hơn trong 12 tháng tới. 75% du khách cho biết họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các lựa chọn du lịch bền vững đã được cấp chứng nhận và 83% du khách bày tỏ mong muốn có thể giúp những địa điểm nơi họ đến du lịch trở nên xanh, sạch hơn sau khi rời đi.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch xanh, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, cùng với xu thế phát triển chung đó, thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải bằng không (0), vừa qua, Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hướng đến phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành du lịch. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch bền vững đòi hỏi phải đáp ứng nhiều yếu tố về môi trường, con người, điều kiện vật chất, các chính sách...

"Hiện nay, để phát triển du lịch xanh, TP Hồ Chí Minh đã triển khai các hoạt động phát triển du lịch gắn với 17 tiêu chí phát triển bền vững của UNESCO và hướng đến việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường tự nhiên và văn hoá trong từng hoạt động. Theo đó, Thành phố xây dựng và triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch phát triển du lịch bền vững từ khâu đào tạo nguồn nhân lực cho đến việc phát triển, kêu gọi người dân tham gia bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kêu gọi doanh nghiệp du lịch bảo vệ môi trường sống và môi trường văn hoá, triển khai các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên...", ông Nguyễn Văn Dũng nói.

Trong khi đó, ông Lương Quang Huy cũng cho biết, trước tiên, Việt Nam muốn phát triển du lịch xanh cần mở rộng các doanh nghiệp đã triển khai hoạt động xanh hóa để họ chia sẻ kinh nghiệm du lịch ra sao, triển khai thế nào để cả cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện. Đối với các cơ quan chức năng, để hoàn thành mục tiêu hướng đến năm 2050 phát thải ròng bằng 0 thì phải có những chính sách, ưu đãi để vận động doanh nghiệp cùng chung tay giảm khí thải CO2, ưu tiên sử dụng điện gió, sử dụng điện mặt trời cho hoạt động du lịch...

Ông So Mara, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia cho biết: “Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chương trình dấu chân môi trường của ngành du lịch. Trong đó, tháng 11/2023 Campuchia phát động chiến dịch Bầu trời xanh và Net Zero. Việc này đồng nghĩa, Campuchia phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...; khách sạn, nhà hàng cam kết giảm thiểu chất thải; phát triển giao thông công cộng, giao thông điện... Vì vậy, tôi nghĩ Việt Nam cũng nên đẩy mạnh phát triển du lịch xanh theo hướng này để tăng tính hiệu quả cao”.

Chia sẻ về mục tiêu phát triển du lịch xanh, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch cho biết, phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trở thành xu hướng chung của toàn cầu, Việt Nam không đứng ngoài sự phát triển trên. Vì vậy, sắp tới, các địa phương phải thực hiện chuyển đổi xanh trong du lịch, đầu tư xanh, phát triển du lịch xanh, khuyến khích tạo sản phẩm xanh nhằm thu hút du khách. Đặc biệt, đa dạng loại hình du lịch trong đó có du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông nghiệp, du lịch bảo tồn và phát huy văn hóa 54 dân tộc...

“Để hướng đến mục tiêu du lịch xanh cần sự đòi hỏi chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và cơ quản lý ngành du lịch, cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chính sách trong việc đưa ra các chính sách, quy định và khi triển khai thực hiện phát triển du lịch xanh”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.