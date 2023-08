Vinamilk duy trì sức hút của nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và châu Á

Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và châu Á

Với hơn 400.000 lượt người tại 16 thị trường toàn khu vực tham gia khảo sát mỗi năm, HR Asia Award là giải thưởng danh giá hàng đầu nhằm công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật tại châu Á. Trong năm 2023, tại Việt Nam, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm của 642 doanh nghiệp với hơn 49.500 người lao động.

Với điểm số vượt trội so với mức trung bình toàn thị trường, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023.

Kết quả này không quá bất ngờ với thương hiệu giữ vị trí số 1 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm liên tục (2017-2020). Từ năm 2021 trở đi, doanh nghiệp này tiến thêm một bước khi trở thành đối tác đồng hành cùng Anphabe trong dự án Khảo sát 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với mong muốn góp phần cùng các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn và bền vững hơn cho người lao động, từng bước cải thiện và nâng tầm thị trường lao động tại Việt Nam.

Trên thị trường lao động, Vinamilk cũng là đơn vị dẫn đầu ở nhiều danh sách bình chọn về “thương hiệu tuyển dụng” hay “môi trường làm việc” như Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam năm 2020 của Anphabe, Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất nhiều năm liền do CareerBuilder Việt Nam và Amco thực hiện…

Quyết tâm, táo bạo và luôn là chính mình

Đây là thông điệp được doanh nghiệp truyền tải khi ra mắt nhận diện thương hiệu mới vừa qua. Điều này cũng phản ánh được tinh thần mà thương hiệu hơn 47 năm tuổi, Vinamilk, đang muốn hướng đến cho chính những người lao động của mình.

Là doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, việc thích ứng nhanh với sự biến động của thị trường, ở đây, đối tượng không chỉ là người tiêu dùng mà còn là người lao động được xem là một mục tiêu chiến lược.

Nói về điều này, ông Nguyễn Tường Huy - Giám đốc Nhân sự Vinamilk - cho biết, sự thích ứng nhanh và đổi mới chính là bí quyết giúp thương hiệu 47 năm tuổi vẫn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với thế hệ lao động trẻ. Tại Vinamilk, việc nâng cao môi trường làm việc theo hướng “Đổi mới và Truyền cảm hứng” được đặt ra những mục tiêu và kế hoạch cụ thể. Trong đó, yếu tố con người có vai trò trung tâm và cũng là động lực chính để thúc đẩy việc thực thi thành công.

Thực tế cho thấy, đối với Gen Y, Gen Z (những người có năm sinh từ 1981 trở đi), ngoài lương thưởng, chế độ đãi ngộ, họ còn đòi hỏi một môi trường làm việc mà nơi đó có thể tạo điều kiện khám phá tiềm năng của mình một cách toàn diện, từ đó đạt được sự thành công cho chính cá nhân và tiến bộ trong sự nghiệp. Hiện nay tại Vinamilk, thế hệ Gen Y-Z đang chiếm 63,7% lao động, trong đó có 18,4% nhân sự là quản lý cấp trung trở lên ở độ tuổi 25-35.

“Chính người lao động của Vinamilk sẽ góp phần làm nên tính cách “quyết tâm, táo bạo, luôn là chính mình” của thương hiệu và sẽ là yếu tố quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược tương lai của Vinamilk” - ông Huy nhấn mạnh.

Làm việc để phát triển và tạo dựng giá trị

Bên cạnh việc phát triển bản thân, ý thức xã hội, trách nhiệm với môi trường, phát triển bền vững đang dần trở thành những “động lực gắn kết” của nhân sự thế hệ mới. Điều này phần nào lý giải lý do vì sao Vinamilk vẫn duy trì sức hút với nhóm lao động mới. Bởi Vinamilk được biết đến là đơn vị đã và đang có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở nhiều lĩnh vực như cộng đồng, môi trường… với tinh thần tiên phong và cam kết cao.

Đơn cử như vừa qua, doanh nghiệp này đã công bố lộ trình tiến tới Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” và đón nhận chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014 cho nhà máy và trang trại đầu tiên tại Nghệ An.

Theo đại diện doanh nghiệp, mục tiêu là làm sao để cam kết phát triển bền vững của công ty được nhân viên đồng hành và cùng cam kết. Bởi việc đạt được các mục tiêu này, không đơn thuần là nỗ lực từ ban lãnh đạo hay ở tầm công ty, mà là tổng hòa một loạt giải pháp liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày của từng nhân viên.

“Trong hành trình tiến đến Net Zero, mỗi nhân viên Vinamilk là những người đầu tiên ủng hộ và hào hứng tham gia. Qua những sáng kiến, giải pháp giúp tiết kiệm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải hay tham gia các dự án trồng cây…, nhân viên sẽ gắn kết và tự hào hơn khi là một thành viên của Vinamilk” - Giám đốc Điều hành Khối Nhân sự, Hành chính và Đối ngoại Vinamilk - bà Bùi Thị Hương - đúc kết.