VinFast thắng lớn tại Better Choice Awards 2023

(Ngày Nay) - Hai mẫu ô tô điện của VinFast là VF 6 và VF 9 lần lượt được vinh danh là “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình” và “Xe dẫn đầu xu hướng” tại lễ trao giải Better Choice Awards 2023, diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cơ sở Hòa Lạc ( NIC ) vào tối 29/10.

VinFast VF 9 chiến thắng ởhạng mục quan trọng nhất

Được các chuyên gia xe hàng đầu trong Hội đồng Thẩm định Chung khảo đánh giá xuất sắc vượt trội so với 8 đối thủ nặng kí, VinFast VF 9 là mẫu xe được xướng tên ở hạng mục “Xe dẫn đầu xu hướng” với 5,317 điểm. Số điểm được tổng hợp từ 65.228 lượt bình chọn của người tiêu dùng và 2,146 điểm từ Hội đồng Thẩm định Chung khảo. Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về VinFast VF 6 (4,989 điểm) và Lexus RX (4,652 điểm). Tổng điểm không quá chênh lệch cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt ở hạng mục quan trọng nhất của Car Choice Awards thuộc hệ thống giải thưởng Better Choice Awards 2023.

Ra mắt thị trường Việt Nam tháng 10/2022, VinFast VF 9 nhanh chóng trở thành mẫu xe tiên phong mở ra nhiều xu hướng mới trên thị trường ô tô Việt Nam nhờ sở hữu công nghệ tiên tiến, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiện nghi vượt tầm phân khúc và mang đến nhiều chính sách bán hàng, hậu mãi vượt trội.

“Xe dẫn đầu xu hướng” VinFast VF 9 có khả năng bứt tốc và sức kéo vượt trội, khi sở hữu 2 mô-tơ điện cùng hệ dẫn động 2 cầu, cho tổng công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm, tương đương các mẫu siêu xe. Pin dung lượng 92 kWh cho tầm vận hành 423 km/lần sạc (theo tiêu chuẩn WLTP), hỗ trợ công nghệ sạc nhanh từ 10% lên 70% pin chỉ trong 26 phút.

Mẫu e-SUV hạng sang của VinFast được trang bị hệ thống tính năng an toàn tiên tiến, mang đến sự an tâm cho người sử dụng như: Hệ thống 11 túi khí, phát hiện sự hiện diện của trẻ em, có thể tự ngắt túi khí khi có ghế an toàn cho trẻ dưới 3 tuổi; Hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao ADAS với 20 tính năng thông minh, trong đó có tính năng hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2), điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, hệ thống giám sát lái xe...

Ngoài ra, mẫu SUV điện full-size của VinFast còn sở hữu loạt tính năng thông minh vượt trội như: Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường; giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; chẩn đoán lỗi thông minh; giám sát xe theo thời gian thực; tương tác và điểu khiển xe với trợ lý ảo, tích hợp điều khiển các thiết bị nhà thông minh; thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái; cập nhật phần mềm từ xa…

VinFast VF 6 – Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình

Ở hạng mục “Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình”, VinFast VF 6 chiến thắng áp đảo với 5,300 điểm, nhận được 60.435 lượt bình chọn từ người tiêu dùng và 2,146 điểm từ Hội đồng Thẩm định Chung khảo. Kết quả này cao hơn Hyundai Palisade (4,371 điểm) và Kia Carnival (3,774 điểm).

Mặc dù mới ra mắt một tháng, VinFast VF 6 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều gia đình và giới chuyên môn nhờ thiết kế thanh lịch và tinh tế đậm chất châu Âu, hệ truyền động mạnh nhất phân khúc, trang bị an toàn, tính năng thông minh vượt trội, cùng chi phí lăn bánh và vận hành tiết kiệm.

VF 6 có thiết kế gọn gàng, giúp tối ưu khi di chuyển trong phố. Trong khi ấy, trục cơ sở của VF 6 dài nhất phân khúc giúp không gian cabin tối ưu cho mọi gia đình. Nội thất xe được chăm chút tỉ mỉ với những mảng màu tối giản cùng chất liệu da cao cấp tạo cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Mẫu xe này được trang bị màn hình thông tin giải trí kích thước 12,9 inch cùng hệ thống hiển thị kính lái HUD mang lại sự tiện dụng cho người dùng. Để bảo vệ sức khoẻ người dùng, VF 6 được trang bị hệ thống điều hoà tự động có chức năng ion hoá không khí, lọc không khí cabin Combi 1.0.

Khả năng vận hành của VF 6 được đánh giá là ấn tượng với công suất lên đến 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Trong khi di chuyển, người dùng sẽ hoàn toàn yên tâm với loạt tính năng an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC…. Đặc biệt, VF 6 nổi trội nhờ được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng hiện đại như: cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ phía trước/sau, hệ thống camera sau, giám sát xung quanh… Dự kiến đầu năm 2024, hãng sẽ cập nhật miễn phí thêm các tính năng ADAS như: hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp...

Ngoài ra, VinFast VF 6 còn được trang bị gói dịch vụ VF Connect với hàng loạt tính năng thông minh như: thiết lập, theo dõi hồ sơ người lái; gọi cứu hộ tự động; trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền; giải trí gia đình và văn phòng...

Không chỉ nổi trội về thiết kế, động cơ, công nghệ thông minh, cả hai mẫu xe VF 6 và VF 9 đều có mức giá và chi phí vận hành tiết kiệm. Điển hình, mẫu VF 6 chỉ có chi phí thuê pin khoảng 600 đồng/km và phí sạc pin khoảng 500 đồng/km, tương đương mức nhiên liệu của xe máy và thấp hơn tối thiểu 2 lần so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

Đặc biệt, khách hàng mua ô tô điện VinFast còn được hưởng những đặc quyền hậu mãi hàng đầu thị trường như: chính sách bảo hành xe 10 năm (VF 9) hoặc 7 năm (VF 6); cứu hộ 24/7, Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), chính sách cam kết mua lại sau 5 năm sử dụng…

Đúng như tên gọi của giải thưởng Better Choice Awards, với những ưu điểm của mình, VinFast VF 6 và VF 9 đã mang đến cho khách hàng những lựa chọn đẳng cấp và “tốt hơn” so với chi phí mà họ bỏ ra, đồng thời “tốt hơn” so với những gì đang có trên thị trường.