VinFast VF 5 Plus - "Gà đẻ trứng vàng" của chủ xe dịch vụ

(Ngày Nay) - “Vua doanh số 2024” VinFast VF 5 Plus đang trở thành một “món hời” cho các tài xế dịch vụ nhờ hàng loạt lợi ích kinh tế vượt trội.

Doanh thu cao, chi phí “chẳng đáng bao nhiêu”

Sau 5 tháng sử dụng VF 5 Plus để tham gia Xanh SM Platform, chị Lê Thị Thúy Phương, tài xế công nghệ tại Hà Nội, chia sẻ hoàn toàn hài lòng.

Theo chị Phương, một trong những yếu tố giúp VF 5 Plus trở thành lựa chọn tối ưu đối với người kinh doanh dịch vụ vận tải là chính sách hỗ trợ nhiên liệu của VinFast. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/6/2027, các tài xế sử dụng VF 5 Plus được sạc điện miễn phí tại các trạm sạc công cộng của V-Green. Với mức giá xăng dầu liên tục biến động, đây là ưu thế vượt trội giúp giảm đáng kể chi phí vận hành hàng tháng.



“Ngay từ lúc có chương trình sạc miễn phí là tôi đã đăng ký và chạy Xanh SM Platform luôn”, chị Phương nhắc lại thời điểm tháng 6/2024 khi hãng xe Việt lần đầu công bố chính sách sạc miễn phí. Tổng cộng thời gian sử dụng xe, chị Phương sẽ có gần 3 năm đi xe không mất tiền sạc. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của VF 5 Plus cũng được đánh giá là rất hợp lý, chỉ tương đương 30-40% xe xăng.

Ngoài ra, điểm đặc biệt khiến nhiều đối tác của Xanh SM Platform hài lòng là mô hình chia sẻ doanh thu. Với VF 5 Plus, các tài xế có thể tận dụng tỷ lệ chia sẻ doanh thu cao lên tới 85% trong năm đầu và 80% trong 2 năm tiếp theo từ Xanh SM để tăng lợi nhuận. Đây được đánh giá là mức chia sẻ doanh thu cao nhất trên thị trường xe công nghệ, vượt qua Grab, Be…

Chị Phương cho biết, ngoài tỷ lệ chia sẻ doanh thu cao, còn 2 lý do khác để chị đồng hành cùng Xanh SM Platform là lượng khách ổn định và được hỗ trợ 24/24. Bởi vậy, chị Phương khẳng định, thu nhập của tài xế luôn ở mức cao.

Đồng quan điểm, nhiều tài xế ở Hà Nội cho biết, mức doanh thu trung bình hàng tháng từ Xanh SM Platform dao động khoảng 30-40 triệu đồng, như vậy, lợi nhuận thu về thường là từ 25-35 triệu đồng/tháng.

Vượt trội từ công nghệ tới an toàn

Không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế, VF 5 Plus còn vượt trội ở nhiều khía cạnh, từ công nghệ, an toàn đến trải nghiệm vận hành, mang lại sự hài lòng cho cả tài xế và khách hàng.

“Khách hàng rất hài lòng khi sử dụng dịch vụ nhờ chất lượng xe cũng như sự êm ái đặc trưng của xe điện”, chị Phương chia sẻ. Bên cạnh đó, yếu tố thân thiện với môi trường giúp tài xế thu hút thêm nhiều khách hàng quan tâm đến lối sống xanh bền vững.

Về công nghệ, VF 5 Plus được trang bị màn hình trung tâm 8 inch tích hợp trợ lý ảo thông minh với khả năng kết nối tiện lợi. Trên phiên bản cập nhật mới nhất, VinFast đã nâng cấp thêm tính năng Apple CarPlay giúp người dùng có những trải nghiệm thú vị hơn.

An toàn là một điểm mạnh khác của VF 5 Plus. Xe được trang bị các tính năng an toàn chủ động và bị động như phanh ABS, kiểm soát lực kéo (TCS) và cân bằng điện tử (ESC) cùng 6 túi khí. Hơn nữa, đây là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc A đi kèm các tính năng ADAS như cảnh báo mở cửa, cảnh báo điểm mù…

“So với những dòng xe xăng đã từng sử dụng, VinFast VF 5 Plus là chiếc xe ưu việt nhất dành cho kinh doanh dịch vụ”, chị Phương khẳng định. Bản thân chị Phương đã từng chạy nhiều dòng xe của Mercedes, Ford nhưng với VF 5 Plus, chị vẫn dành nhiều lời khen về trải nghiệm vận hành, trang bị.

Thực tế, lợi ích kinh tế và trang bị vượt trội so với phân khúc của VF 5 Plus cũng đã sớm được kiểm chứng khi năm 2024, hơn 32.000 chiếc xe đã được bàn giao cho khách hàng Việt, đứng đầu toàn thị trường – hoàn toàn áp đảo so với các mẫu xe từng được coi là “vua doanh số” cho tài xế chạy dịch vụ.

Với giá sở hữu chỉ từ 480 triệu đồng, VF 5 Plus còn trở nên dễ tiếp cận hơn cho người dùng với ưu đãi mua xe trả góp từ Xanh SM. Theo đó, tài xế đầu tư VF 5 Plus chạy Xanh SM Platform chỉ cần trả trước từ 10% là có thể nhận xe ngay, phần còn lại có thể vay với lãi suất chỉ từ 5,5%. Tài xế cũng được hỗ trợ học lái xe với mức phí bỏ ra ban đầu chỉ 8 triệu đồng, phần còn lại được trả dần khi tham gia vận doanh.