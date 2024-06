Vinpearl triển khai Wonder V-Creator trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung

(Ngày Nay) - Ngày 14/6/2024, Công ty Cổ phần Vinpearl công bố triển khai chương trình Wonder V-Creator trao thưởng cho những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội về những sản phẩm trong hệ sinh thái Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf. Với cơ chế giải thưởng hấp dẫn, chương trình mang tới một sân chơi đầy sáng tạo mới mẻ, đồng thời thúc đẩy việc sáng tạo nội dung và lan tỏa trải nghiệm đến mọi khách hàng.

V-Creator là chương trình trao thưởng của Vingroup dành cho các nhà sáng tạo nội dung, nhằm tri ân và khuyến khích mọi người lan tỏa hình ảnh sản phẩm, hoạt động của các dịch vụ, tiện ích thuộc hệ sinh thái Vingroup đến cộng đồng.

Bên cạnh việc mang đến một sân chơi hấp dẫn cho phép người sáng tạo tự do thể hiện cá tính với những ý tưởng mới lạ không giới hạn, V-Creator cũng giúp khán giả tiếp cận các sản phẩm trong hệ sinh thái Vingroup đầy đủ, sinh động, là cầu nối giữa thương hiệu và các thế hệ khách hàng đang ngày càng trẻ hóa.

Trong đó, Wonder V-Creator là chương trình dành riêng cho khối thương hiệu Du lịch giải trí được chính thức triển khai từ ngày 14/6/2024. Tất cả các nhà sáng tạo không giới hạn quốc tịch sinh sống tại Việt Nam có lượt theo dõi đạt mức tối thiểu theo quy định khi sản xuất nội dung tích cực, lan tỏa trải nghiệm về dịch vụ, tiện ích liên quan đến Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf trên các nền tảng mạng xã hội, gồm Tiktok, Youtube (áp dụng từ 14/6/2024) và Facebook, Instagram (áp dụng từ 30/6/2024) với đầy đủ hashtag Vcreator#VinWonders #WonderSummer #tên_cơ_sở sẽ được trả thưởng trực tiếp dựa trên lượt hiển thị nội dung cho mỗi bài đăng.

Đặc biệt, chương trình còn thưởng thêm khi các video đạt mốc 10.000, 50.000, 100.000, 1 triệu và 5 triệu lượt xem với mức thưởng hấp dẫn lên đến 10 triệu đồng/video. Theo đó, nhà sáng tạo càng có nhiều nội dung tích cực hấp dẫn, được lan toả mạnh mẽ, mức thu nhập sẽ càng tăng cao. Chương trình Wonder V-Creator được phát động cùng thời điểm khởi đầu mùa lễ hội hè Wonder Summer 2024 tại tất cả điểm đến của Vinpearl, VinWonders, Vinpearl Golf trên toàn quốc.

Trong đó, VinWonders là “tấm vé thông hành” đặc biệt đưa du khách bước vào hành trình “Chơi hè cực đỉnh - Bừng tỉnh mọi giác quan” với hàng loạt bom tấn giải trí mới và chuỗi lễ hội, sự kiện tưng bừng đầy hứng khởi. VinWonders Nha Trang bổ sung vào bộ sưu tập các trải nghiệm giải trí biểu tượng độc đáo với show hành động thực cảnh trên mặt biển “Rise of the Ocean Princess” mãn nhãn và tổ hợp spa và sauna Jjimjibang cao cấp chuẩn Hàn đầu tiên tại Việt Nam - Aquafield Nha Trang.

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 diễn ra tại Vinpearl Harbour sẽ mang đến cuộc thi trình diễn drone show đẳng cấp và ấn tượng đến từ các đội thi quốc tế kết hợp với biểu diễn âm nhạc hiện đại đậm màu lễ hội.

Cùng hàng loạt sự kiện hoạt náo không ngừng nghỉ như Đại chiến Thế giới Nước tại các công viên nước top đầu khu vực, các lễ hội ẩm thực, lễ hội kem bùng nổ vị giác tại tất cả các điểm đến, lễ hội văn hóa đặc sắc “Tinh hoa mở hội” tại VinWonders Nam Hội An; show Xiếc đẳng cấp quốc tế “Journey to the Wonderland" và pháo hoa rực rỡ mỗi ngày tại Ocean City (Hà Nội), chuỗi lễ hội văn hoá đường phố và cosplay dành riêng cho thanh thiếu niên tại VinWonders Nha Trang..., tất cả mở ra hàng ngàn trải nghiệm vui chơi. Đây chính là cơ hội lớn cho những nhà làm nội dung số để khai thác thêm nhiều những khoảnh khắc trải nghiệm độc đáo, thu hút người xem tại nhiều điểm đến.

Không chỉ mở ra sân chơi sáng tạo với cơ hội hấp dẫn, chương trình Wonder V-Creator còn đưa hệ sinh thái nghỉ dưỡng Vinpearl – VinWonders – Vinpearl Golf đến gần hơn với du khách. Chương trình đồng thời là cầu nối đưa hình ảnh hương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – giải trí lớn nhất Việt Nam lan tỏa rộng rãi tới độc giả khắp nơi trên thế giới.

Trước đó, V-Creator đã được khởi động từ tháng 4/2024 với tên gọi VinFast V-Creator dành cho thương hiệu VinFast. Sau 2 tháng triển khai, chương trình đã thu hút hơn 12.600 người tham gia với hơn 22.500 nội dung sáng tạo là các video, hình ảnh ấn tượng, nhận được gần 390 triệu lượt xem. Hội đồng thẩm định nội dung quy tụ những tên tuổi uy tín trong ngành giải trí, gồm Nhà sản xuất Touliver, MC Thuỳ Minh, MC Khánh Vy và đạo diễn Phương Vũ đã thẩm định và trao tặng hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng cho các nhà sáng tạo nội dung.

Sau VinFast V-Creator và Wonder V-Creator, chương trình trao thưởng cho các nhà sáng tạo nội dung sẽ diễn ra với hàng loạt thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup. Các nhà sáng tạo nội dung có thể tham gia chiến dịch của tất cả thương hiệu trên một nền tảng duy nhất V-Creator.



HƯỚNG DẪN THAM GIA WONDER V-CREATOR 1. Để tham gia Wonder V-Creator, nhà sáng tạo nội dung cần đăng ký tài khoản tại trang website: https://vcreator.global/vinwonders (những nhà sáng tạo nội dung trước đó đã là thành viên của VinFast V-Creator Program có thể tham gia trên cùng nền tảng mà không cần đăng ký lại). 2. Sản xuất và chia sẻ nội dung về VinWonders/Vinpearl/Vinpearl Golf trên MXH TikTok/Youtube (và Facebook/Instagram từ sau 30/6/2024). 4. Chia sẻ link bài đăng của bạn trên V-Creator và nhận 100.000 VND đầu tiên 5. Tham gia Cộng đồng cho Nhà sáng tạo Nội dung trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/wondervcreator