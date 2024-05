Vụ cháy nhà trọ Hà Nội: Còn 3 nạn nhân chưa xác định được danh tính

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội cho biết hiện còn 3/14 nạn nhân vụ cháy tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) chưa xác định được danh tính.

Công an thành phố thông tin, do nạn nhân bị lửa làm cháy, biến dạng nên gia đình khó có thể nhận dạng. Để đảm bảo chính xác, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định AND. Dự kiến ngày 25/5, khi có kết quả giám định, nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn kể trên, Công an thành phố đang yêu cầu phòng, ban chuyên môn vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngôi nhà bị cháy là nhà dân có cho thuê để ở, nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Nhà được xây dựng khoảng 150m² trên tổng diện tích khu đất 205m², phần diện tích còn lại là khoảng sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Trong căn nhà xảy ra cháy có 7 người trong gia đình chủ nhà, 17 người đăng ký thuê để ở. Đến 0 giờ 52 phút cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó, có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, quận Cầu Giấy...cùng các cơ quan, đoàn thể tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật (nếu có).

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn ngay trong sáng 24/5, với mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương.

Giám đốc các đơn vị: Sở Y tế, Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy theo chức năng, nhiệm vụ được giao chăm sóc, cứu chữa người bị thương, bảo đảm vệ sinh, môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy, báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.