Vụ Nguyên cán bộ Tỉnh mất nhà: UBND Tỉnh An Giang giao TP.Long Xuyên cùng chủ đầu tư khẩn trương giải quyết

(Ngày Nay) - Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng liên quan đến vụ việc gia đình của nguyên cán bộ tỉnh mất nhà phải ra chòi ở chờ công lý mà Ngày Nay đã phản ánh.

Theo đó, sau khi nhận được đơn của gia đình ông Nguyễn Xuân Cử - nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành uỷ Long Xuyên gửi trực tiếp tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc bị thu hồi đất làm Dự án Cải tạo Chỉnh trang đô thị Khu dân đường Lý Thái Tổ nối dài, ông Hồ Văn Mừng chỉ đạo:

“Giao UBND TP.Long Xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang và các cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đơn phản ánh của công dân, báo cáo kết quả xử lý cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 1/12/2024”, văn bản ngày 23/11/2024 của Văn phòng UBND tỉnh nêu rõ.

Cùng ngày, cơ quan này cũng có văn bản chuyển đề nghị cung cấp thông tin của Tạp chí Ngày Nay đến UBND TP.Long Xuyên liên quan nội dung đơn của gia đình ông Nguyễn Xuân Cử về việc Công ty Xây lắp An Giang vi phạm khi thực hiện dự án (kể trên) gây thiệt hại cho gia đình, nhiều năm né tránh không giải quyết.

Trước đó, Ngày Nay nhận được đơn cầu cứu của anh Nguyễn Kiên Cường (SN 1980, trú khóm Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) - là con ruột ông Nguyễn Xuân Cử.

Gia đình ông Cử và các con trai bị TP.Long Xuyên thu hồi đất từ năm 2017 để làm Dự án Cải tạo Chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (TP.Long Xuyên) do Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang làm chủ đầu tư.

Năm 2022, sau buổi làm việc với doanh nghiệp này, gia đình tự nguyện phá nhà, bàn giao mặt bằng làm dự án. Thế nhưng, chủ đầu tư đến nay không bàn giao nền mới, không bố trí tái định cư, không trả lại tiền đền bù khoảng 7,2 tỷ đồng.

Gia đình ông Cử phải dựng chòi lá và tận dụng phòng trọ 12m2 làm nơi sống tạm, cuộc sống vô cùng khó khăn bế tắc. Nhiều đơn thư đã được gửi đến Tỉnh uỷ, UBND tỉnh An Giang và các Sở ngành nhưng chưa thấy hồi âm.

Ông Nguyễn Xuân Cử có thời gian hàng chục năm công tác tại An Giang. Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Xuân Cử được UBND tỉnh An Giang trao tặng huy hiệu: “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” vào năm 2017.

Vợ chồng ông Cử cũng được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen nhờ những cống hiến suốt mấy chục năm qua, như: Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhì…

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!