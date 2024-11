An Giang: Nguyên cán bộ Tỉnh mất nhà ra chòi ở - Bài 2: Chủ đầu tư đổ thừa Bộ Xây dựng, dân lên bờ xuống ruộng

(Ngày Nay) - Tỉnh An Giang thu hồi đất làm đường, gia đình ba thế hệ của nguyên cán bộ TP.Long Xuyên nghiêm túc chấp hành. Thế nhưng đến nay, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang (thuộc UBND tỉnh An Giang) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chưa giao nền đất mới cũng không chịu hoàn trả tiền đền bù, làm cuộc sống người dân vô cùng khốn khổ, thiệt hại về tài sản và tinh thần.