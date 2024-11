WFP kêu gọi tài trợ 16,9 tỷ USD để giải quyết nạn đói

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi WFP cùng ngày công bố báo cáo Triển vọng Toàn cầu năm 2025 đánh giá nhu cầu an ninh lương thực tế giới. WFP cho biết nạn đói tiếp tục gia tăng, với khoảng 343 triệu người ở 74 quốc gia đang phải đối mặt với mất an ninh lương thực trầm trọng, tăng 10% so với năm 2023. Trong số này có 1,9 triệu người hiện rơi vào tình cảnh bên bờ vực nạn đói, với mức độ đói kém thảm họa được ghi nhận tại những khu vực như Dải Gaza, Nam Sudan, Haiti và Mali.

Bà Cindy McCain, Giám đốc điều hành WFP, nhận định nhu cầu viện trợ nhân đạo toàn cầu tăng mạnh do tác động của các cuộc xung đột thảm khốc, thảm họa biến đổi khí hậu ngày một thường xuyên cùng với bất ổn kinh tế trải rộng. Tuy nhiên, việc đóng góp tài chính cho hoạt động này lại suy giảm. Thiếu hụt quỹ tài chính buộc WFP phải thu hẹp hoạt động trong năm 2024.

Khu vực châu Phi hạ Sahara hiện có hơn 170 triệu người đối mặt với nạn đói trầm trọng và dự kiến một nửa kinh phí tài trợ của WFP trong năm 2025 sẽ dành cho khu vực này. Trung Đông cũng đang chứng kiến tình trạng mất an ninh lương thực ở ngưỡng báo động, với Gaza, Syria và Yemen là những vùng chịu ảnh hưởng lớn nhất. Tại châu Á-Thái Bình Dương, có khoảng 88 triệu người đang phải vật lộn với nạn đói do tác động của thảm họa liên quan đến khí hậu.