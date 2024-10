WHO phê duyệt vaccine phòng bệnh cho thanh thiếu niên

(Ngày Nay) - Ngày 14/10, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt sử dụng Jynneos - vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) của Bavarian Nordic cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đây là nhóm đối tượng được coi là đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đang gây ra mối lo ngại toàn cầu.

WHO cho biết cơ quan này đã cấp chứng nhận tiền phê duyệt vaccine Jynneos dành cho thanh thiếu niên vào ngày 8/10.

Trước đó, vào tháng 9, WHO cũng đã phê duyệt sử dụng vaccine này cho nhóm đối tượng là người trưởng thành trong nỗ lực kiềm chế dịch bệnh lây lan tại các nước châu Phi.

Tháng 8/2024, WHO tuyên bố mpox là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu lần thứ hai trong hai năm sau khi một biến thể mới của virus gây bệnh này lây lan từ Cộng hòa Dân chủ Congo sang các nước láng giềng.

Trẻ em, thanh thiếu niên và những người có hệ miễn dịch suy yếu đặc biệt dễ bị tổn thương do bệnh mpox, một bệnh nhiễm trùng do virus gây ra các triệu chứng giống cúm và các tổn thương da chứa mủ. Hiện Bavarian Nordic - công ty công nghệ sinh học Đan Mạch, cũng đang chuẩn bị tiến hành một thử nghiệm lâm sàng để đánh giá độ an toàn của vaccine này ở trẻ em từ 2 đến 12 tuổi, hướng đến mục tiêu mở rộng đối tượng được tiêm phòng vaccine này. Dự kiến, cuộc thử nghiệm sẽ bắt đầu trong tháng 10 này.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cũng đã phê duyệt vaccine phòng mpox của Bavarian chỉ định riêng với người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, mặc dù đã từng cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine này cho thanh thiếu niên trong thời gian bùng phát mpox năm 2022.

Hiện công ty dược phẩm KM Biologics của Nhật Bản đã bào chế vaccine ngừa mpox có tên gọi LC16. Vaccine này có thể được tiêm cho trẻ em theo quy định của cơ quan quản lý Nhật Bản, song kỹ thuật tiêm cần một loại kim đặc biệt.