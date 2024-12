Xăm hình: Trào lưu nhất thời hay nghệ thuật thể hiện cá tính?

Xăm hình đang trở thành xu hướng giải trí phổ biến trong giới trẻ, đặc biệt là thanh niên từ 18-30 tuổi. Với sự thay đổi quan niệm xã hội, xăm hình không còn bị coi là “nổi loạn” mà là cách thể hiện cá tính trong thời hiện đại. Thay vì chọn các mẫu có sẵn, người trẻ ngày nay ưa chuộng thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Tại sao giới trẻ lại lựa chọn xăm hình?

Trong xã hội ngày càng đề cao sự tự do và tính cá nhân, giới trẻ luôn tìm kiếm những cách thức riêng để khẳng định mình, ghi dấu những kỉ niệm cá nhân. Bạn Phùng Minh Tú (sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: "Với mình, hình xăm giống như một trang phục giúp thể hiện tính cách và tăng thêm tự tin. Mỗi hình xăm đều như một tác phẩm nghệ thuật, còn cơ thể là tấm canvas để trang trí. Khi chọn hình xăm, đôi khi mình đơn giản yêu thích phong cách của nghệ sĩ, hoặc đặt commission để lưu lại kỷ niệm, như hình em mèo nhà mình hay bộ phim yêu thích.”

Hình ảnh của những ngôi sao âm nhạc, diễn viên, influencer với những hình xăm độc đáo được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, Instagram hay TikTok đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ.

Xăm hình đối với giới trẻ không chỉ là nghệ thuật mà còn là cách vượt qua khó khăn, khẳng định sự tự tin và mạnh mẽ. Nhiều người dùng hình xăm để che khuyết điểm, biến chúng thành nét độc đáo, thể hiện sự tự hào về bản thân.

Ngày nay, quan niệm về xăm hình đang dần thay đổi. Xăm hình được giới trẻ coi là một phần của nghệ thuật đương đại, phản ánh gu thẩm mỹ và tinh thần cởi mở trong xã hội hiện đại. Chị Đoàn Phương Thảo (thợ xăm tại The Gay Garden Studio) nhận định: “Bản chất của hình xăm là để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể nên mọi người ngày nay xăm hình không chỉ để thể hiện con người và quan điểm cá nhân mà còn vì giá trị thẩm mỹ của nó nữa".

Tác động tiêu cực khi xăm hình trở thành phong trào

Xăm hình, dù thể hiện cá tính, dễ trở thành phong trào bề nổi khi giới trẻ chạy theo mạng xã hội mà thiếu cân nhắc ý nghĩa và hậu quả. Áp lực “sành điệu” biến xăm hình thành cuộc đua hình thức, khiến nhiều bạn trẻ bốc đồng xăm theo trào lưu hoặc thần tượng, dẫn đến hối tiếc khi cảm xúc qua đi.

Dù xã hội ngày càng cởi mở, nhưng ở các lĩnh vực như giáo dục, tài chính hay dịch vụ công cộng, hình xăm vẫn có thể gây ra những đánh giá thiếu tích cực, nếu không suy nghĩ kĩ càng trước khi xăm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội việc làm. Anh Vũ Nguyễn Nhật Anh (nhân viên Kỷ Nguyên Group) chia sẻ: “Dù năng lực là yếu tố quan trọng nhất, nhưng khi phỏng vấn ứng viên có hình xăm lộ rõ, chúng tôi vẫn cân nhắc kỹ hơn vì lo ngại về hình ảnh đại diện cho công ty.”

Ngoài ra, xu hướng xăm hình bùng nổ còn kéo theo hệ lụy về sức khỏe khi nhiều bạn trẻ lựa chọn những cơ sở xăm thiếu uy tín, không đảm bảo an toàn. Chị Đỗ Yến Ly (thợ xăm tại The Gay Garden Studio) cảnh báo: “Chọn tiệm xăm, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn và vệ sinh. Xăm ở những nơi không uy tín dễ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, dị ứng, lây truyền các bệnh qua đường máu. Vì vậy, thay vì chạy theo giá rẻ hay trào lưu, hãy tìm một nơi uy tín và đáng tin cậy để gửi gắm hình xăm của mình bởi đó sẽ là thứ gắn bó lâu dài với mình, nên đừng vội vàng mà hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định."

Những hình xăm được thực hiện một cách vội vàng và khi không còn phù hợp với sở thích hay hoàn cảnh sống của bạn trẻ, họ có xu hướng nghĩ đến quyết định xóa xăm. Tuy nhiên, quyết định này có thể gây tổn thương tâm lý và khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối vì sự bồng bột nhất thời. Chị Nguyễn Minh Anh (thợ xăm freelance tại Seaan Tattoo Studio) chia sẻ: “Nhiều người quyết định vội vàng khi chưa suy nghĩ thấu đáo, bất chấp lời khuyên từ bạn bè hay thợ xăm. Chị từng khuyên một bạn không nên xăm tên người yêu, nhưng bạn ấy vẫn làm, để rồi sau này chính chị phải giúp cover hình đó.”

Xăm hình ngày nay là một phần văn hóa giải trí của giới trẻ, vừa thể hiện cá tính vừa khám phá cộng đồng. Tuy nhiên, trào lưu này dễ bị tiếp cận thiếu cân nhắc, làm lu mờ giá trị nghệ thuật. Để phát triển bền vững, cần trách nhiệm từ người xăm và nâng cao nhận thức xã hội, giúp xăm hình trở thành một hình thức giải trí bền vững.