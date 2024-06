4 gợi ý cho gia đình có con nhỏ du lịch Singapore hè này

Đối với gia đình có trẻ nhỏ, việc lựa chọn một điểm đến an toàn, sạch sẽ và có nhiều hoạt động vui chơi giải trí thân thiện với trẻ là rất quan trọng. Trong số các quốc gia láng giềng của Việt Nam, Singapore được xem là lựa chọn lý tưởng đáp ứng các tiêu chí trên. Dưới đây là một số gợi ý và kinh nghiệm để cả gia đình có một chuyến du lịch hè đáng nhớ tại Singapore cùng trẻ.

1) Cả nhà cùng vui tại Singapore

Đắm chìm vào thế giới đại dương kỳ thú của S.E.A Aquarium

S.E.A Aquarium tại Resort World Sentosa là địa điểm vui chơi lý tưởng để cả gia đình có thể hòa mình vào thế giới đại dương và tìm hiểu về đa dạng sinh học biển.

Với tận 10 khu vực tái hiện các môi trường sống tự nhiên ở đại dương, thủy cung S.E.A Aquarium chính là mái nhà của hơn 100.000 sinh vật biển thuộc gần 1.000 loài khác nhau. Đây là cơ hội để cả gia đình có thể quan sát những loài cá quý hiếm như cá mập đầu búa, cá đuối, lươn khổng lồ từ các hệ sinh thái ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm Biển Đỏ, Biển Đông, Eo biển Karimata & Biển Java, Vịnh Bengal & Biển Laccadive, các hồ ở Đông.

Để cả gia đình có thời gian vui chơi thoải mái, tránh thời gian cao điểm, du khách nên cân nhắc mua vé tham quan vào buổi sáng các ngày trong tuần. Ngoài ra, du khách cũng nên liên hệ với thủy cung trước để biết trước các khung giờ ăn của “cư dân” tại đây. Cơ hội quan sát trực tiếp các sinh vật biển to lớn được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ là một trải nghiệm giáo dục tuyệt vời cho trẻ. Ngoài ra, trẻ cùng gia đình có thể tìm hiểu sâu hơn về quá trình chăm sóc, bảo tồn các sinh vật biển khi đăng ký trải nghiệm “Phía sau hậu trường: Phòng nghiên cứu của các nhà hải dương học” (Behind The Scenes: Aquarist Lab).

Trải nghiệm tham quan thủy cung sẽ hoàn thiện hơn khi cả nhà cùng ghé thăm Thư viện về Đa dạng sinh học cho trẻ em (Children's Biodiversity Library) tại Central Public Library ở số 100 Victoria St. Không gian giáo dục mang chủ đề về đa dạng sinh học biển, sẽ tạo điều kiện để trẻ em hiểu sâu hơn những gì đã quan sát được tại S.E.A Aquarium. Trẻ sẽ được chiêm ngưỡng các bộ sưu tập mẫu vật biển như trứng cá mập, san hô trong lúc lắng nghe, học hỏi các kiến thức hữu ích từ các tình nguyện viên và nhân viên của Resorts World Sentosa.

Niềm vui cho cả gia đình từ buổi workshop làm kính mát từ nhựa tái chế

Hẳn du khách sẽ bất ngờ khi biết được rằng khoan xe trượt của trò chơi Skyline Luge nổi tiếng trên đảo Sentosa hay những chiếc thuyền kayak cũ, cùng các loại rác thải nhựa đều có thể được tái chế để trở thành những chiếc kính mát thời trang.

Nếu tò mò và đang tìm kiếm những hoạt động mới lạ cho cả gia đình, du khách có thể “trổ tài” biến hóa phế liệu thành những chiếc kính mát tại workshop Upcycled Sunnies Workshop. Không chỉ mang lại niềm vui cho người lớn, hoạt động này cũng rất hữu ích với trẻ, không chỉ giúp các bé nâng cao nhận thức về môi trường, hiểu được tầm quan trọng của việc tái chế rác thải, mà còn khuyến khích các em thể hiện sở thích và sự sáng tạo của bản thân. Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn có thể tham gia vào workshop này cùng phụ huynh, cho nên du khách hãy yên tâm đăng ký cho các bé tham gia.

Tham gia các trò chơi vận động thú vị tại Zoolympix Challenge @Singapore Zoo

Các động vật hoang dã chính là những siêu vận động viên của thế giới tự nhiên, sở hữu khả năng phi thường ở sức mạnh, tốc độ, sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Được truyền cảm hứng từ tài năng thiên bẩm của những “vận động viên hoang dã”, vườn thú Singapore (Singapore Zoo) đang tổ chức sự kiện thể thao Zoolympix với loạt thử thách về thể chất phù hợp cho cả người lớn và trẻ em.

Bên cạnh việc tham quan các khu bảo tồn trong vườn thú và gặp gỡ các loài động vật như voi, hươu cao cổ, trong thời gian này, du khách có thể đến vườn thú Singapore để tham gia những trò chơi vận động được truyền cảm hứng từ khả năng phi thường của các loài vật hoang dã, từ trò chơi kéo dây, mô phỏng lại sức mạnh của loài voi cho đến đạp xe tạo điện năng để tìm hiểu về khả năng của loài cá chình điện.

Sau khi hoàn thành mỗi thử thách, du khách sẽ được tặng các huy hiệu độc quyền của vườn thú Singapore. Đây hứa hẹn sẽ là một món quà kỷ niệm đáng yêu cho các bé về chuyến du lịch hè thật vui cùng gia đình!

2) Các quán cà phê, nhà hàng lý tưởng để cả gia đình cùng nghỉ ngơi thư giãn tại Singapore

Cả gia đình có thể ghé thăm những quán cà phê, nhà hàng có không gian, dịch vụ thân thiện với trẻ em để cùng nhau thư giãn và thưởng thức các món ngon địa phương.

Đa phần các địa điểm ăn uống thân thiện với trẻ em tại Singapore đều bổ sung thêm thực đơn được thiết kế riêng để phù hợp với khẩu vị của các bé, cũng như có không gian rộng và thoáng để con trẻ được thoải mái vui đùa.

Nhà hàng kiêm siêu thị Marché Mövenpick Singapore

Nhà hàng kiêm siêu thị Marché Mövenpick Singapore nổi tiếng là một trong những điểm đến thân thiện với trẻ em nhất tại Đảo quốc. Không chỉ có riêng thực đơn Picky Kids Menu để phục vụ cho những thực khách nhí kén ăn, nhà hàng còn bố trí riêng khu vui chơi, được trang bị đầy đủ những món đồ chơi cao cấp của thương hiệu Brio để các bé thỏa thích khám phá. Ngoài ra, nhà hàng cũng trang bị ấm đun nước, máy hâm sữa, lò vi sóng, yếm ăn, ghế cao trẻ em và cả khu vực thay tã để đáp ứng nhu cầu của các gia đình có trẻ nhỏ.

Trong lúc trẻ con vui chơi, các bậc phụ huynh có thể tranh thủ thưởng thức các món ăn tươi ngon, chỉ sử dụng các nguyên liệu theo mùa chất lượng cao như bánh crepe cá hồi xông khói (Smoked Salmon Crepe), bít tết, mì ý sốt dầu tỏi hải sản (Seafood Aglio Olio),…

Baker and Cook

Tọa lạc trên con đường xanh mát Loewen Road, chi nhánh của Baker & Cook tại khu vực Dempsey Hill có nhiều không gian vui chơi ngoài trời cho trẻ. Phụ huynh có thể dùng bữa brunch ngon lành, nhấp ngụm cà phê hảo hạng trong lúc quan sát trẻ vui chơi trên cầu tuột, xích đu, thú nhún… dưới những tán cây xanh mát. Ngoài ra, quán cà phê cũng chia sẻ chung không gian với nhiều cửa hàng, quán ăn và cơ sở thể thao khác như nhà hàng Plank Sourdough Pizza, Yoga Lab, trung tâm bơi lội Swish! Boutique Swimming Pool… phù hợp để cả gia đình tham quan, tản bô trong một ngày đẹp trời.

Bên cạnh không gian lý tưởng, du khách chắc chắn sẽ không thất vọng với các loại bánh mì, sandwich và bánh ngọt hấp dẫn của Baker and Cook. Ngoài ra, nhà hàng cũng bày bán đa dạng các loại mứt trái cây tự làm và nước sốt đặc trưng theo kiểu Nam Á, thích hợp để mua về làm quà cho người thân, bạn bè.

3) Khách sạn thân thiện với trẻ em

Ngành dịch vụ lưu trú tại Đảo quốc luôn đảm bảo mang đến cho du khách đa dạng lựa chọn ở nhiều phân khúc khác nhau, và trên hết, luôn nỗ lực đổi mới và cải tiến chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của thị trường. Vì vậy, du khách hãy yên tâm rằng những cơ sở lưu trú thân thiện với trẻ em tại Singapore luôn có thể đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình, không chỉ được trang bị nhiều tiện nghi phù hợp, mà còn có vị trí thuận tiện, gần các khu vui chơi, giải trí để tiện di chuyển.

Pan Pacific Singapore

Vị trí thuận tiện và cơ sở vật chất tiện nghi chính là điểm cộng lớn nhất của khách sạn hạng sang Pan Pacific Singapore. Tọa lạc ngay trung tâm khu vực Marina Bay, Pan Pacific Singapore có trang bị sân tennis, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thể thao, nhà hàng ́Ấn Độ và Nhật Bản, quầy bar và cả khu vui chơi trong nhà Urban Jungle Village cho trẻ em.

Khách sạn cũng cung cấp gói dịch vụ Urban Jungle Adventure để mang đến trải nghiệm hoàn thiện hơn cho các gia đình. Gói dịch vụ gồm phòng suite rộng 79 mét vuông được bày trí theo chủ đề thiên nhiên hoang dã, với phòng ngủ riêng cho cha mẹ và các bé, lều cắm trại teepee, giường tầng có thiết kế hệt như các ngôi nhà trên cây, đi kèm với các lựa chọn dùng bữa theo chủ đề picnic hoặc cắm trại.

W Hotel Singapore - Sentosa Cove

Nếu có nhu cầu lưu trú tại các không gian thoải mái, cách xa trung tâm thành phố, du khách có thể lựa chọn W Singapore - Sentosa Cove tọa lạc trên đảo Sentosa. Khu vực hồ bơi tại khách sạn chắc chắn là địa điểm được các bé yêu thích nhất khi trang bị cả cầu trượt và phao cỡ lớn. Trong khi đó, các phụ huynh sẽ bị mê hoặc bởi các tiện nghi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe của khách sạn, từ phòng spa, các lớp yoga, phòng gym, phòng xông hơi,…

Du khách có thể cùng trẻ thưởng thức tiệc buffet trưa đặc biệt của khách sạn vào mỗi chủ nhật. Ngoài các món ăn ngon, tiệc buffet của khách sạn sẽ có thêm màn trình diễn nhạc sống của DJ, và đôi khi, mang đến những màn ảo thuật vui nhộn cho các khán giả nhí.

4) Những lưu ý khi du lịch Singapore cùng trẻ

Thời tiết

Khí hậu Singapore đặc biệt nóng vào mùa hè, nên sẽ có sự chênh lệch nhiệt độ khá lớn giữa thời thiết ngoài trời và bên trong trung tâm thương mại cũng như phương tiện công cộng. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa nóng-lạnh dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé, nên du khách cần mang thêm áo khoác mỏng, vớ và mũ cho trẻ. Ngoài ra, Singapore luôn có chỗ để lấy thêm nước uống, du khách có thể mang theo bình nước trong chuyến đi để bảo đảm cơ thể trẻ luôn được bù đủ nước.

Di chuyển

Nếu muốn trẻ trải nghiệm tàu điện ngầm, xe buýt, du khách có thể mua thẻ di chuyển tại các quầy dịch vụ ở các ga MRT, trạm xe buýt, quầy bán hàng tự động ở một số trung tâm thương mại hay cửa hàng tiện lợi. Du khách nên tải app SimplyGo để có chỉ dẫn chi tiết khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Xuất nhập cảnh tại Singapore

Hiện Singapore đã áp dụng cửa xuất nhập cảnh tự động tại toàn bộ 4 nhà ga ở sân bay Changi. Trẻ em từ 6 tuổi trở lên đã có thể làm thủ tục nhập cảnh tự động. Để nhập cảnh qua làn tự động, hộ chiếu của du khách phải còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Du khách cũng cần lưu ý điền tờ khai nhập cảnh trực tuyến qua website của ICA trước khi đến Singapore.