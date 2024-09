Alan Walker xuất hiện tại chung kết Anh Trai Say Hi, đội hình chiến thắng ủng hộ toàn bộ giải thưởng tới miền Bắc

(Ngày Nay) - Tại đêm chung kết Anh Trai Say Hi ngày 14/9/2024, nhóm nhạc "Anh Trai Best 5" chính thức ra mắt, bao gồm HIEUTHUHAI, Rhyder, ISAAC, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc. Toàn bộ số tiền thưởng đã được nhóm quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM nhằm hỗ trợ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện tinh thần đoàn kết và chia sẻ của các nghệ sĩ trẻ.

DJ- Producer hàng đầu thế giới Alan Walker đã kết hợp cùng Top 16 chương trình "Anh Trai Say Hi" và đã mang đến khán giả một trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời với bản medley 4 bản hit đình đám.

Trên trang cá nhân sau đêm chung kết 14/9/2024, Alan Walker chia sẻ: "Tôi rất hân hạnh được đứng chung sân khấu với 16 nghệ sĩ tài năng tại đêm chung kết của "Anh Trai Say Hi". Tôi đã chọn 4 ca khúc này cho màn trình diễn đặc biệt vì cảm thấy chúng phù hợp nhất để tôn vinh tài năng của họ, đặc biệt là ca khúc "Who I Am", đây là bài hát tôi muốn dành tặng cho tất cả các nghệ sĩ ngoài kia. Dù người khác có nói gì, hãy luôn sống đúng với bản thân và tự hào về con người mình."

DJ và nhà sản xuất âm nhạc người Nauy chia sẻ: "Việt Nam luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi và tôi rất mong được trở lại với nhiều điều thú vị hơn nữa!"

Bốn bài hát nhóm cuối cùng cũng được phát sóng, bao gồm "Ngạo nghễ", "Anh em gọi là có mặt ngay", "Sao hạng A" và "Tình đầu quá chén". Mỗi một màn trình diễn một màu sắc riêng, đã đem đến cho đêm chung kết một bữa tiệc âm nhạc khó quên.

Trong đêm 14/9, MC Trấn Thành đã công bố một số giải thưởng như Đội trưởng được yêu thích nhất dành cho HIEUTHUHAI, Ca khúc ấn tượng nhất dành cho "Catch me if you can", Anh trai trình diễn ấn tượng nhất dành cho Erik, Anh trai đột phá nhất dành cho Dương Domic, Nhóm trình diễn ấn tượng nhất cho "Ngáo Ngơ"...

Giải The Best Leader - Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất dành cho Đội trưởng được yêu thích nhất do 30 Anh Trai bình chọn trị giá 50 triệu đồng đến từ Vie Channel (thành viên DatVietVAC Group Holdings). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho tài lãnh đạo, sự tận tâm và tinh thần đồng đội của HIEUTHUHAI.

The Best Leader HIEUTHUHAI đã gửi toàn bộ giải thưởng 50 triệu đồng quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Giải The Best Performer - Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất được trao cho: Erik. Đây là sự ghi nhận dành cho Anh Trai luôn cống hiến hết mình, mang đến những sân khấu bùng nổ và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng đến từ VieNETWORK (thành viên DatVietVAC Group Holdings). Anh Trai Erik cũng đã quyên góp toàn bộ số tiền thưởng để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Giải The Best Group Performance - Nhóm Trình Diễn Ấn Tượng Nhất dành cho tiết mục trình diễn sáng tạo và ấn tượng nhất được trao cho "Ngáo Ngơ". Giải thưởng gồm 50 triệu đồng đến từ DatVietMEDIA (thành viên DatVietVAC Group Holdings) và 1 xe điện VF DrgnFly với tổng trị giá lên đến 30 triệu đồng đến từ Thương hiệu VinFast. Đây là phần thưởng tôn vinh sự hợp tác ăn ý, những ý tưởng mới mẻ và khả năng biểu diễn.

Đại diện nhóm phát biểu nhận giải, JSOL cho biết cả nhóm quyết định sẽ quyên góp toàn bộ số tiền thưởng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Giải The Best Hit – Ca Khúc Ấn Tượng Nhất dành cho ca khúc có tổng lượt xem và nghe nhiều nhất trên các nền tảng: VieON, YouTube, Facebook, Tiktok và Music Streaming được trao cho ca khúc: Catch Me If You Can

Giải The Best Transformer - Anh Trai Đột Phá Nhất dành cho Anh Trai có sự thay đổi ngoạn mục nhất/ tiến bộ nhất được trao cho Anh Trai Dương Domic

Đây là phần thưởng tôn vinh Anh Trai đã dám thay đổi, bứt phá và thành công, tạo nên sự khác biệt rõ nét trong chương trình Anh Trai Say Hi. Giải thưởng trị giá 50 triệu đồng đến từ NOMAD MGMT Vietnam (thành viên DatVietVAC Group Holdings). Lên nhận giải thưởng, ca sĩ Dương Domic xin trích 50% giải thưởng quyên góp vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Cũng trong đêm, Top 10 cũng đã được công bố, và đội hình Top 5 chính thức được debut trong nhóm nhạc "Anh Trai Best 5" bao gồm những cái tên: HIEUTHUHAI (quán quân), Rhyder (Á Quân), ISAAC, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc.

Phần thưởng cho nhóm có trị giá 150 triệu đồng đến từ DatVietVAC Group Holdings, chuyến nghỉ dưỡng trị giá 100 triệu đồng từ Nhà đồng tài trợ Trà Mật Ong Boncha. Nhà tài trợ thu âm và phân phối độc quyền bản ghi Warner Music VN trao tặng hợp đồng ghi âm cho nhóm nhạc toàn năng - Anh Trai “Best 5”. Và 3 xe điện VF DrgnFly với tổng trị giá mỗi chiếc lên đến 30 triệu đồng từ Thương hiệu VinFast - Xe điện chính thức của Anh Trai.

Anh trai Isaac và Đức Phúc cũng đã đại diện 5 Anh Trai trong Nhóm nhạc Toàn Năng - Anh Trai “Best 5” đóng góp giải thưởng 150 triệu đồng vào Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình TP.HCM để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt hại vì thiên tai, bão lụt.

Nhóm nhạc sẽ chính thức có màn "chào sân" tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ngày 28/9/2024 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quán quân của chương trình, HIEUTHUHAI và Á Quân Rhyder cũng quyết định gửi toàn bộ giải thưởng 100 triệu đồng cho vị trí Quán quân và 100 triệu đồng cho vị trí Á Quân đến Quỹ Chung 1 tấm lòng của Đài Truyền hình Tp.HCM để chia sẻ với đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt ở miền Bắc.

Trước đó, vào ngày 13/9/2024, DatVietVAC Group Holdings và nghệ sĩ đến từ các chương trình Anh Trai Say Hi, Rap Việt, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam, Our Song Vietnam vừa ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào đang chịu thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ kéo dài.

Khoản đóng góp, ủng hộ đến từ sự chung tay của toàn thể cán bộ nhân viên gia đình DatVietVAC đóng góp ngày lương và các nghệ sĩ. Số tiền này sẽ nhanh chóng gửi tới đồng bào vùng bão lũ với mong muốn góp phần giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống trong những ngày sắp tới.

Thông qua Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM, đại diện DatVietVAC và các nghệ sĩ đã gửi khoản đóng góp trên tại buổi kỷ niệm ngày Sân khấu Việt Nam – Lễ giỗ Tổ Sân khấu năm 2024 do Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM tổ chức.