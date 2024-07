Các bài hát của chương trình "Anh trai Say Hi" chiếm lĩnh Bảng xếp hạng của Youtube Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng Âm nhạc Thịnh hành của Youtube Việt Nam tính đến 19/7/2024, Top 5 ca khúc lần lượt là các ca khúc "Hào Quang" , "Catch me if you can" , "Love Sand" , "You" và "Ngày đẹp trời để nói chia tay" . Trong đó, bốn ca khúc thịnh hành nhất đều là các sáng tác mới ra mắt trong tập 4 và 5 của chương trình âm nhạc "Anh trai Say Hi".