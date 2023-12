Áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông

Hồi 7 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ.

Đến khoảng 7 giờ ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ, trên vùng biển phía Đông Nam Biển Đông và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong ngày 20-21/12, khu vực giữa Biển Đông có sóng cao 4-6m; khu vực Nam Biển Đông sóng cao 3-5m, biển động. Độ rủi do thiên tai do nước dâng bão ở cấp 1. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung và Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi gió mạnh và sóng lớn.

Trong khi đó, trên đất liền, các chuyên gia cảnh báo, chiều và đêm 19/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Cảnh báo, ngày và đêm 20/12, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng khu vực Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.