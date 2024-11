Bầu cử Mỹ 2024: Ba lý do có thể khiến bà Harris thua cuộc

(Ngày Nay) - 3 lý do chính có thể dẫn đến thất bại của bà Harris: sự suy giảm ủng hộ từ cử tri truyền thống, thiếu sự chuẩn bị cho cuộc đua cấp quốc gia và thiếu thông điệp rõ ràng.

Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Phó Tổng thống Kamala Harris đang đối mặt với một số thách thức lớn. Cố vấn chính trị Kenneth L. Khachigian, người chuyên viết diễn văn cho cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và từng là trợ lý của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon, mới đây đã chỉ ra ba lý do chính có thể khiến bà Harris thất bại trong bầu cử trên tờ Wall Street Journal.

Thứ nhất, sự suy giảm ủng hộ từ cử tri truyền thống của đảng Dân chủ. Theo ông Khachigian, hàng trăm nghìn đảng viên Dân chủ kỳ cựu không thể hình dung bà Harris là người kế thừa xứng đáng của những nhà lãnh đạo huyền thoại như Franklin D. Roosevelt, Harry Truman, John F. Kennedy hay Lyndon Johnson. Khoảng cách này quá lớn đến mức ngay cả chiến dịch quảng cáo trị giá hàng tỷ USD cũng khó có thể thu hẹp.

Thứ hai, sự thiếu chuẩn bị cho cuộc đua chính trị cấp quốc gia. Dù đã có gần bốn năm với cương vị Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris được cho là đã không tận dụng cơ hội để khẳng định vị thế của mình. Thay vào đó, bà vẫn phải dựa vào sự hậu thuẫn từ những người bảo trợ như cựu Tổng thống Barack Obama và các phương tiện truyền thông quốc gia trong nỗ lực nhằm ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Điều này phần nào cho thấy bà là "nạn nhân của chính sự thành công của mình" khi leo lên nấc thang quyền lực mà thiếu đi những thử thách thực sự.

Lý do thứ ba là việc thiếu vắng một thông điệp rõ ràng và khác biệt. Khi được hỏi trên chương trình "The View" về những điều bà sẽ làm khác so với Tổng thống Joe Biden, bà Harris đã không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Thay vào đó, bà chọn cách gắn mình với những chính sách hiện tại của chính quyền Tổng thống Biden.

Điều này có thể phản tác dụng trong bối cảnh cử tri đang tìm kiếm một thông điệp mới mẻ và mạnh mẽ hơn. Những nỗ lực vận động cuối cùng như việc huy động những người nổi tiếng như Bruce Springsteen, Willie Nelson và Michelle Obama có thể không đủ để thay đổi tình thế.

Với những yếu tố trên, ông Khachigian cho rằng cử tri có thể sẽ nghiêng về phía một ứng viên có kinh nghiệm và thành tích đã được chứng minh, thay vì đặt niềm tin vào một nhân vật chính trị còn nhiều điều cần phải chứng minh như bà Harris.

Trước cuộc bỏ phiếu ngày 5/11, liệu bà Harris có thể khắc phục những điểm yếu này và tạo nên bất ngờ trong cuộc đua vào Nhà Trắng? Câu trả lời sẽ chỉ có thể được làm rõ thông qua lá phiếu của cử tri Mỹ.